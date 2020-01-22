韓國將獨自向霍爾木茲海峽派兵，不參與美國“護航聯盟”. January. 22, 2020 07:45. by 尹相虎, 趙東住 ysh1005@donga.com,djc@donga.com. 韓國軍方21日決定向霍爾木茲海峽單獨派遣青海部隊。此舉意味著，韓國軍隊不參與由美國主導的“國際海洋安全倡議”護航聯盟，單獨執行在中東海域保護韓國船舶和僑民的任務。分析認為，這是在接受美國派兵要求的同時、又考慮到與伊朗的經濟交流和官兵安全的折中方案。 軍方在當天舉行的新聞發布會上說，鑒於當前中東局勢，為保障韓國國民安全和船舶自由航行，將暫時擴大青海部隊的“派遣地區”。據悉，青瓦臺國家安保室長鄭義溶和外交部長康京和本月早些時候接連訪問美國，介紹了“獨自派遣”青海部隊的方針，之後在16日的青瓦臺國家安全保障會議上最終敲定了方案。 由此，青海部隊的活動範圍將不僅是亞丁灣，還將經由阿曼灣和霍爾木茲海峽擴大到波斯灣，護送韓國船只並在發生緊急情況時保護僑民。“王建”號驅逐艦（青海部隊第31批，4500噸級）計劃於21日下午5時30分（韓國時間）在阿曼馬斯喀特港與“姜邯贊”號（第30批）進行任務交接，在完成各方面準備和程序後前往霍爾木茲海峽附近。 軍方表示，即使青海部隊獨立執行任務，必要時也會與“護航聯盟”合作。為在大範圍海域發生狀況時迅速應對，將構建與“護航聯盟”所屬其他國家軍隊的協助體系。為了情報共享等相互協助，韓國決定派遣青海部隊所屬的2名軍官到巴林“護航聯盟”總部。 朝野政黨就此次青海部隊派兵是否需要得到國會批準展開了爭論。政府和執政黨的立場是，這不是需要批準同意的對象。軍方相關人士表示：“這是對緊急情況的判斷，不是由國會批準同意的事項。”基本上贊成派兵的自由韓國黨內部，就是否需要批準同意問題意見不壹。該黨所屬的國防委員會幹事白承周主張，“派遣青海部隊到霍爾木茲必須經過國會批準同意程序”，相反，該黨所屬國會外交統壹委員長尹相炫則表示，“從派遣青海部隊的文件來看，這是在有事時在保護國民責任地區接到指示後采取的行動，沒有必要經過國會同意”。

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