奧斯卡賽季2月...《寄生蟲》競爭對手將陸續與國內觀眾見面. January. 22, 2020 07:45. by 李?? baltika7@donga.com. 隨著電影《寄生蟲》獲得第92屆奧斯卡頒獎典禮的6個部門終選提名，人們越來越關註即將與《寄生蟲》展開角逐的各部作品。國內未上映的影片在2月迎來奧斯卡頒獎典禮之際，將陸續上映。在這裏，觀眾可以再次觀看在國內上映後上映期到期的作品，也可以提前觀看即將上映的作品。 爭奪最佳影片獎的電影中，《喬喬的異想世界》將於下月5日上映。憑借《雷神3：諸神黃昏》在國內也擁有眾多粉絲的塔伊加•維迪提導演以想法奇特的黑色喜劇回歸。該劇講述了二戰末期與母親生活在一起的10歲少年“喬喬”(羅曼•格裏芬•戴維斯飾)和想象中的朋友“希特勒”(塔伊加•維迪提飾)的故事。母親的角色由主演《婚姻故事》的斯嘉麗•約翰遜扮演，此次斯嘉麗的兩部作品都入圍了最佳影片獎終選名單。 下個月12日，包括最佳影片獎在內，獲得最佳女主角、最佳配角獎和最佳服裝設計獎等6項奧斯卡提名的《小婦人》(格蕾塔•葛韋格)將等待觀眾。這部由露易莎•梅•奧爾科特同名小說改編的電影，講述了性格各異的四姐妹的成長故事，作為經典小說的重生備受關註。 作為《寄生蟲》最強有力的競爭對手，山姆•門德斯導演的《1917》在競爭作品中最晚將於下月19日上映。該片共獲得奧斯卡10個部門的提名，講述了兩名英國士兵斯科菲爾德(喬治•麥凱)和布萊克(迪恩•查爾斯•查普曼)橫穿被德軍摧毀所有通信網絡的戰場，趕往死亡前線，向那裏的英軍將軍傳達一個“立刻停止進攻”訊息，這一次兩個少年為救1600個人的性命，不完成，毋寧死！《1917》本月10日在北美上映後，好評如潮，被認為是《寄生蟲》最有力的競爭者。除了最佳影片獎，該片在最佳導演獎、最佳原創劇本獎、美術獎等部門也將與《寄生蟲》展開激烈競爭。 另外，CGV藝術之家為了那些希望在影院觀看去年上映但已從大銀幕下線的競爭作品的觀眾，將從本月23日到下月12日在全國18個CGV藝術之家上映館選定入圍奧斯卡主要部門的16部影片，舉行“2020奧斯卡企劃展”。包括《1917》在內，《小婦人》、《喬喬的異想世界》、《朱迪》、《榮耀與痛苦》等影片在正式上映前將提前與國內觀眾見面。除了獲得最佳影片獎和最佳導演獎等11個部門終選提名，成為最大贏家的《小醜》外，《寄生蟲》、《利刃出鞘》、《好萊塢往事》等也將再次與觀眾見面。 首爾鐘路區Cine Cube光化門也準備了“2020奧斯卡特別展”。從本月23日到下月12日，不僅有《小婦人》、《喬喬的異想世界》、《朱迪》、《1917》、《榮耀與痛苦》等未上映的作品，還有《愛爾蘭人》、《婚姻故事》、《教宗的承繼》等Netflix出品電影也將在大熒幕上與觀眾見面。

한국어