鄭義宣：“在通往未來氫氣社會的道路上，沒任何捷徑可走”. January. 22, 2020 07:45. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車集團首席副會長鄭義宣在法國舉行的氫氣委員會首席執行官(CEO)總會上，提出了實現氫氣社會的三大方向。在以氫氣委員會聯合主席身份出席的活動中，他提出了“脫碳氫氣社會”的必要過程，並表示現代汽車集團將發揮主導作用。 現代汽車集團21日表示，鄭義宣首席副會長20日(當地時間)在法國巴黎舉行的氫氣委員會CEO總會全體會議上致歡迎詞，並主持了小組討論。鄭首席副會長在歡迎詞中表示：“在通往未來氫氣社會的道路上，沒任何捷徑可走。最重要的是制定氫氣產業各領域、各階段的具體實行計劃並持續行動。” 他強調說，要想讓氫能源成為氣候非常事態和未來能源轉換的實際解決方法，必須先做到一下幾點，1通過技術創新節省成本2擴大老百姓的接受度3構築價值鏈整體的安全管理體制。他指出，以安全為基礎，在氫生產、儲存、使用等整個階段降低費用，親近普通市民，是實現氫氣社會的核心課題。 氫氣委員會是氫能源領域的81家跨國企業的CEO協議體，自2017年達沃斯論壇成立以來，一直在探索如何實現脫碳社會。鄭首席副會長自委員會成立以來一直擔任聯合主席。 當天，氫氣委員會還公開了委托全球咨詢公司“麥肯錫”制作的《氫成本競爭力報告書》。報告預計，隨著氫能源相關技術的發展加快，生產、流通、利用等各個環節的成本將比預期下降得快，10年內最多將產生50%的成本節省效果。這意味著可再生能源的生產單價下降，用廉價的電能從水中提取氫氣，氫氣的生產成本也會降低。另外，如果氫流通•充電基礎設施和氫燃料電池系統的生產具備規模經濟，就可以節省費用。 鄭副會長計劃從21日開始參加達沃斯論壇，就氫氣•氫燃料電池系統的利用和為可持續社會而發揮的“Mobility”作用等與各界人士交換意見。

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