歐盟退休外交官為中國從事間諜活動，歐盟警告“小心說客”. January. 22, 2020 07:45. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 歐盟前駐韓國大使格哈德·薩巴蒂爾（66歲，照片）涉嫌為中國從事間諜活動，為此要求歐盟限制外交官退休後活動的呼聲越來越高。 政治專門媒體《政客》等20日報道稱，歐盟很有可能大幅加強目前有名無實的對職員的保安及退休後活動的相關規定。據悉，特別是針對政府有關人士退休後成為相關業界的說客、之後再次在政府任職的慣例，要求予以禁止的呼聲很高。歐洲議會內德國綠黨議員斯文·基戈爾特表示，“必須嚴格限制前職歐盟官員擔任說客”，並準備發起法案。 歐盟對中國的警戒心也大幅提高。最近，比利時部長及貿易主管主要官員的通訊設備遭到最多135起黑客攻擊。外界不斷質疑，這背後有中國黑客和諜報人員。在歐盟總部所在地比利時布魯塞爾，以著名餐廳為中心，偽裝成說客的中國間諜以相當的規模活動的說法甚囂塵上。對此，據悉歐盟也向職員下達了“避免與可疑人士接觸”的內部指示，並傳達了有關社交媒體活動的方針。 捷克智庫“Synopsis”日前呼籲，應調查中國共產黨所謂的“對歐洲的膨脹行動”。這意味著，中國正以龐大的中國資金為基礎，滲透到歐洲議會和主要國家政府，陸續培養支持中國的友好集團。因為他們正在歐盟有效地傳播中國共產黨的宣傳煽動戰略。 薩巴蒂爾是匈牙利裔德國人，1984年至2017年任歐盟駐韓國、冰島、挪威等國大使和歐盟對外關系署東亞和太平洋司司長等職。卸任後，他在遊說企業“EUTOP”就業。目前，他因涉嫌向中國泄露歐盟核心經濟情報而正在接受德國和比利時檢察機關的調查。如果罪名成立，最高可判處15年監禁。有人提出，此次事件有可能對正在推進3月底首腦會談的德國和中國的關系產生負面影響。

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