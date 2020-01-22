“韓國跳水的未來”宇賀藍將首次沖擊跳水項目奧運獎牌. January. 22, 2020 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. “獎牌，無條件去贏得獎牌。” 21日在忠北鎮川選手村見到的“韓國跳水的未來”宇賀藍(22歲•國民體育振興公團)一提到東京奧運會就提到了“獎牌”。去年12月，宇賀藍在參加完2020年度國家代表選拔賽後，進入了鎮川選手村，雖然是休賽季，但他一直保持著可以隨時進行實戰的結實身體。 在去年7月的廣州世界遊泳錦標賽上，宇賀藍成功晉級3米跳板、10米跳臺決賽，早早獲得奧運入場券，他正以長遠的眼光備戰奧運會。在去年10月的全國體育大會之後，宇賀藍在養傷方面也下足了功夫，打造了“無痛之軀”，從3月在北京舉行的世界系列賽開始，到4月的東京世界杯等，將投入到正式賽季。宇賀藍說：“雙人跳水項目的奧運參賽名額還沒有確定。計劃在(獲得參賽入場券的)個人項目中，不過於勉強，將重點放在與(金)嶺南(24•國民體育振興公團)哥哥的合作上。” 東京奧運會是宇賀藍在韓國跳水史上首次沖擊奧運會獎牌的舞臺。在2014年仁川亞運會上獲得4枚獎牌的宇賀藍在2016年裏約熱內盧奧運會上作為韓國跳水選手首次進入了決賽(10米跳臺)。在去年的廣州世錦賽上，他更是在3米跳板上獲得第四名，每次大賽都展現出了進步的一面。這麽看來，“無條件獲得獎牌”並不是沒有根據的宣言。 “世錦賽獲得第四名的3米跳板是我最有把握的項目。我認為，與世界最強的中國隊的差距也不大。請大家拭目以待。” 宇賀藍的優勢在於源自於紮實下肢的高彈跳。基本上只有跳躍好，才能在到入水的很短的時間內展示出更細膩的技術。盡管年紀尚小，但宇賀藍對自己的身體進行徹底管理的能力也是他的另一優勢。遊泳國家代表體能教練尹延錫表示：“一般年輕選手說‘肩膀疼’的時候，賀藍會問‘肩膀疼，做了這樣的應急處理，我做得好嗎？’意思是對自己身體很關心，自主學習。所以在大部分的比賽中，他都能以最好的狀態出場。”也許正是這個原因，宇賀藍的愛好是與他的年齡不相稱的“桑拿”。宇賀藍解釋說，“訓練後，在緩解身體疲勞方面，沒有什麽比桑拿更好的了。” 當然他也有需要完善的地方。世錦賽時，中國等世界頂級選手不允許出現絲毫的誤差，像“機器”一樣展示高難度技術，而宇賀藍在決賽共6次技術展示期間，時常會出現一兩次失誤。宇賀藍說，“不管狀態好不好，都要把自己的最高特長表現出來，而且不允許出現任何誤差，這就是奧運會的舞臺。為了消除這個誤差，我無數次反復跳水。” 穿著跳水服熱身的宇賀藍的右後背有奧運五環紋身。參加裏約奧運會後，為了爭取贏得奧運會獎牌，他把五環標誌刻在了身上。 “世界遊泳錦標賽當時，主場觀眾的助威給了我很大的力量。沒有時差，而且奧運會在離自己國家很近的地方舉行，如果到時大家能多支持自己，我想我會更獲得更大的能量(笑)。” 為了下午的訓練，宇賀藍在熱身時以很大的幅度扭轉肩膀(以達到充分熱身的目的)。背上的五環旗也鼓起勁來。

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