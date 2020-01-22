令世宗發怒的宗廟祭禮樂？. January. 22, 2020 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 爭議持續20多年的“壹號國家非物質文化遺產”宗廟祭禮樂是否屬於原型被歪曲，此次會得到認真討論嗎？ 宗廟祭禮樂是朝鮮王室祠堂——宗廟祭祀時使用的音樂和舞蹈。它由朝鮮世宗大王創建，世祖時期開始實用，被正式用於各種儀式。2001年，它與宗廟祭禮壹道，被列入聯合國教科文組織非物質遺產代表作名錄（目前為“世界非物質文化遺產”），但壹直有人指出，其格式和內容在日本帝國主義強占時期發生了變質。 事實上，屬於宗廟祭禮樂文樂的《保太平》和武樂《定大業》，在日本帝國主義強占時期使用時，分別被改名為《保太和》和《享萬年》。韓國傳統樂舞研究所所長李鐘淑（音）曾在論文和書籍《宗廟祭禮樂佾舞的歪曲和事實》（民俗院，2002年）指出相關問題。她聲稱，太和相當於日本最早的統壹政權名稱“大和”。修改名稱後，意思是“保全日本，享萬年”。 題目的歪曲在光復後被糾正，但歌詞的歪曲直到最近還在持續。不僅是對王室祖先的“皇”“聖”等極尊稱和指稱日本的“島夷”，與日本相關的樂章的題目和內容也被全部更換。歌詞恢復原內容至少是在2003年以後。有評價稱，舞具也是壹度變形後才恢復了原型。 剩下的問題是各音的長度和舞蹈等。李鐘淑表示：“現在旋律中各音的長度在演奏時都壹樣，但是世宗創制的是按音種用各種長度演奏的曲譜”，“只要按照樂譜演奏就可以，但是並沒有修改。” 最早提出宗廟祭禮樂原型遭歪曲問題的是歷任國立國樂院樂社長的國家無形文化遺產“處容舞”藝能擁有者金龍（87歲）。與金老先生壹起展開復原運動的“宗廟祭禮樂院原樣保存市民聯盟”共同代表李昌傑（音譯）表示：“現在的宗廟祭禮樂佾舞和時用舞譜（用圖說明宗廟祭禮的書籍）有很多不同之處”，“由於日本帝國主義的歪曲，李王職雅樂部沒有得到認真的傳授。” 也有人反駁說，與其說是歪曲，不如說是“變化”。在國立國樂院學藝社時期曾研究這壹問題的貞孝國樂文化財團代表朱在根（音譯）在電話中說：“舞蹈等表演藝術如果沒有留下影像，很難隨意討論原型”，“與其說是日帝人為改變了這壹點，更應該是經歷那壹時代散佚了。” 從2003年開始，通過國政監查提出的組建恢復原型相關調查委員會至今沒有實現。根據“市民聯盟”的民怨申訴，文化財廳在去年12月份向文化財委員會報告，將與國立國樂院等壹起召開研究設立調查委員會必要性的會議，但實際上並沒有召開。據悉，由於年底活動較多，所以推遲到了今年2月。

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