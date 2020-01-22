無影塔影子的上邊. January. 22, 2020 07:46. . 藝術家對悲傷特別敏感。阿根廷裝置藝術家萊安德羅•埃利希最近的作品很好地展現了這種屬性。他偶然聽到了佛國寺釋迦塔背後的悲傷傳說，但並沒有就此放過。北首爾美術館展示的“塔影”就是其結果。 《阿斯達與阿斯女》的傳說，根據誰說的不同，內容會略有不同，但即便如此，故事的框架也沒有太大的不同。1200多年前，百濟最出色的石匠阿斯達來到佛國寺，修築多寶塔和釋迦塔。阿斯女從百濟到新羅來找自己的丈夫。因為阿斯女對好多年沒有回家的丈夫甚是思念。然而，佛國寺以“妨礙修塔工作”為由，沒有讓她與丈夫見面，也沒有告訴丈夫她來了。她絕望了。於是，有人叫她到下村水庫旁等。水庫的名字叫影池，即“影子會倒映在池中”，塔一旦完工，就會有陰影。但不管她怎麽等，影子都沒有照出來。釋迦塔是一座無影塔，也就是一座沒有影子的塔。阿斯達修完塔後去了那裏，但阿斯女已經死了。原來她在等待影子時溺水身亡了。 埃利希想留下陰影安慰他們，因此制作出來的就是“塔影”。他的作品從上面看是釋迦塔在水中投影的形象。但是從下面看，影子並不是真的，而是倒塔。作者在兩座塔之間放置了一塊3厘米厚的透明丙烯酸板，上面裝著水。所以從上面看，下面的塔是水中的倒影。這就是錯覺效果。他可能想用這種方式安慰流浪在某處的阿斯女的悲傷靈魂和因妻子的死亡而無可奈何地崩潰的阿斯達的痛苦內心。異鄉藝術家思考別國傳說的方式非常溫暖。 文學評論家•全北大學教授

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