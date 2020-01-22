向霍爾木茲海峽派遣青海部隊，應堂堂正正地尋求國會同意. January. 22, 2020 07:47. . 韓國政府昨天決定，將派往亞丁灣的青海部隊作戰範圍暫時擴大到霍爾木茲海峽。圍繞美國壹直要求的向霍爾木茲海峽派兵，韓國政府苦思之後，選擇了把壹直以來在亞丁灣活動的青海部隊投入霍爾木茲海峽的方式。國防部表示，青海部隊不會參與由美國主導的“護航聯盟”，而是獨自執行任務，必要時會進行合作。 政府派遣青海部隊前往霍爾木茲的決定，既回應了盟國美國的要求，也考慮到了與伊朗關系的無奈之策。即，既向霍爾木茲海峽派遣了兵力，又與美國保持距離的騎墻方式。中東地區有25000多名韓國僑民，70%的韓國原油運輸經由此地，為了船舶安全和自由航行，韓國軍隊選擇了獨自執行任務的方式。 壹直以來，美國要求韓國共同對抗伊朗的挑釁行為，這與要求增加駐韓美軍防衛費分擔額相交織，給韓國政府帶來了巨大的壓力。韓國的處境是，雖然並不樂意，但無奈之下只能答應。因為，韓國可能很難做出與伊朗發生沖突的決定。伊朗還警告過韓國政府，如果派兵，要做好斷交的思想準備。政府雖然也展開了外交上的事前的鋪墊工作，但不得不關註伊朗今後的應對。 事實上，該方案是根據美國的多次派兵要求，於去年底確定的方向。但隨著今年初美國清除伊朗軍方實權人物和伊朗進行報復攻擊，局勢日趨緊張，韓國政府壹直推遲了決定。最近，隨著美伊關系緊張局面逐漸趨於穩定，韓國政府可能認為這是宣布派兵計劃的最佳時機。但是，不管怎麽看，這壹措施很大程度上是臨時變通。 向霍爾木茲派兵的不確定性和流動性極強。如果局勢發生劇變，行動性質和派兵規模也會發生很大變化。青海部隊此前壹直以打擊海盜為主，開展海上行動，對付的是小規模武裝集團。但是，在霍爾木茲，必須應對伊朗正規軍封鎖海峽或扣押和攻擊油輪。可見，行動危險大，需要高度警惕，做好應對準備。 政府和執政黨認為，國會已經同意派遣青海部隊，現在有了擴大其行動範圍的根據，所以沒有必要再走壹遍同意程序。但是，對於連第壹在野黨也不反對的問題也要跳過國會的做法，不得不讓人懷疑是不是想在議會選舉之前避開支持層內部的爭論。是不是也應該讓派遣官兵對自己的任務感到自豪啊？

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