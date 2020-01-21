樂天辛格浩等韓財閥第一代創業者退場，應營造準巨人的生長土壤. January. 21, 2020 07:23. . 隨著樂天集團名譽會長辛格浩19日去世，引領韓國企業輝煌發展的第一代創業者落下了帷幕。辛會長與現代的鄭周永、三星的李秉喆、LG的具仁會、SK的崔鐘賢等都是以“挑戰和不屈的企業家精神”從無創造有的財界巨頭。 辛會長在自己21歲的時候，手裏拿著83日元來到日本，以10名員工創立樂天，開始了口香糖事業。隨著韓日建交正常化，韓國投資之路被打開，1967年辛會長來到韓國設立了樂天制果。之後他接連創立酒店、百貨店，收購湖南石油化學，並最終創立了目前擁有95個子公司，銷售額達100萬億韓元的樂天集團。辛會長拒絕加入日本國籍，直到最後仍作為韓國人留在韓國，為創造國內工作崗位、實現流通和觀光產業質的飛躍做出了貢獻，這一點值得高度評價。 以辛會長為首的第一代創業者活躍的時期，整個國家既沒有資本也沒有技術，是無法與現在(的壞境)相比的惡劣時期。盡管如此，他們這一代人始終以創業者特有的熱情和韌勁開拓新的領域，闖過難關。上世紀六七十年代，他們在赤地崛起的電子、汽車、造船、重工業、化工、紡織、建築、流通等領域企業，成為經濟高速增長的引擎。政府也積極支持他們的企業活動，打造了今天韓國產業的框架，奠定了國家發展的基礎。 最近，韓國經濟失去活力，走上了蕭條之路。如果經濟增長率達到2%左右，便謝天謝地了。我們不能只怪低生育•老齡化等人口結構的變化和世界經濟。很難說這是長期增長導致的疲勞現象，今後還有很長的路要走。因此，現在比以往任何時候都更需要不怕失敗的企業家精神。像第一代創業者一樣，應該出現更多敢於挑戰新領域的有魄力的青年企業家，他們應成長為棟梁之才。國家和社會應該創造足夠的社會氛圍來激勵他們。

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