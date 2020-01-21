現代威亞批量生產有助於穩定行駛的後輪電子防滑差速器. January. 21, 2020 07:24. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代威亞株式會社20日表示，將在國內汽車配件公司中首次批量生產後輪車用電子控制防滑差速器(e-LSD)。e-LSD是根據路面或行駛狀況，自動合理分配傳達給車輪的驅動力，幫助穩定行駛的部件。直行行駛時，在車輪兩側分配相同的動力，如果陷入急劇的轉彎或沼澤等地，導致一側車輪出現空轉時，將動力集中到需要增加力量的車輪上。 現代威亞的e-LSD能夠識別車輛產生的細微壓力變化，使其在0.25秒內做出反應。此次後輪車用e-LSD的量產，使現代威亞具備了可以適用於所有車型的量產體系，其中包括四輪驅動部件和前輪e-LSD等。現代威亞計劃在昌原第二工廠每年生產6萬個e-LSD，並首次安裝在最近上市的現代汽車高級品牌捷恩斯的運動型多功能車(SUV) GV80上。

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