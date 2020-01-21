《寄生蟲》獲得美國演員工會獎最高獎項. January. 21, 2020 07:24. by 李?? baltika7@donga.com. 電影《寄生蟲》在美國演員工會獎(SAG)頒獎典禮上獲得了相當於最優秀作品獎的“電影部門最佳群戲獎”。《寄生蟲》是第一部獲此殊榮的外語片。此次獲獎使《寄生蟲》在下月9日(當地時間)舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮上，除了國際電影獎(原最佳外語片)以外，更進一步增加了追加獲獎的可能性。 SAG在美國洛杉磯聖殿劇院舉行的頒獎典禮上，電影部門最佳群戲獎提名名單《寄生蟲》、《爆炸新聞》、《愛爾蘭人》、《喬喬的異想世界》、《好萊塢往事》等5部影片中，《寄生蟲》最終獲獎。出演電影的主演•配角演員是全體獲獎對象，《寄生蟲》的主演宋康昊、崔宇植、樸素丹、李善均、趙汝貞、李靜恩等上臺一起捧起了獎杯。非英語影片入圍該單元提名名單是自1999年《美麗人生》之後的第一次。在影片中飾演“基宇”一角的崔宇植在獲獎後接受外國記者的提問時用英語說：“海外真的有很多傳奇電影。這一刻之後，我們將會看到更多的外語片、亞洲電影。” SAG是由美國國內電影演員、配音演員和特技演員等約16萬名會員組成的美國最大的演員工會，是預測奧斯卡的專家每年最密切關註的團體。因為在奧斯卡頒獎典禮之前舉行的SAG頒獎典禮將成為預測奧斯卡結果的重要風向標。奧斯卡全體會員中約有15%由演員組成，他們中的絕大多數也是SAG的成員。據悉，演員是構成奧斯卡會員的多個職群中，對必須讀字幕的外語片心理抵抗最嚴重的一群人。 美國媒體《好萊塢報道》在《寄生蟲》入圍SAG頒獎典禮提名名單時稱，“考慮到演員工會成員對字幕的強烈厭惡感，《寄生蟲》入圍提名名單本身就是一件非常了不起的事情。這部影片或許將成為獲得奧斯卡最佳影片獎的第一部外語片。”在好萊塢，如果“字幕的一英寸”壁壘最高的工會成員為某部影片投票，意味著該影片獲得奧斯卡獎的可能性將大大增加。因為奧斯卡全體會員有8000多人，他們的國籍、種族和文化背景都比SAG成員多元化。 另外，《寄生蟲》17日榮獲美國電影電視剪接師協會(ACE)頒發的長篇電影電視劇部門最佳剪輯獎，是第一部獲此殊榮的外語片。《寄生蟲》的剪輯總監梁振茂力壓《極速車王》、《小醜》,《愛爾蘭人》、《婚姻故事》，獲得此獎項。《寄生蟲》此前入圍了奧斯卡最佳剪輯獎提名名單。另外在18日舉行的美國制片人工會(PGA)頒獎典禮上，最佳影片獎歸屬於薩姆•門德斯導演的《1917》。

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