韓國國奧力爭拿下澳大利亞，直通東京奧運會. January. 21, 2020 07:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 距離球隊歷史上首次連續9次參加奧運會決賽圈比賽，僅差1場勝利。韓國23歲以下足球代表隊在血戰之後的第二天也依舊揮汗如雨。 李東炅(蔚山)在19日下半場傷停補時階段攻入的“決勝球”使韓國隊以2比1戰勝約旦隊，進入亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽(東京奧運會最終預選賽)4強。但在教練組開會後，突然改變計劃，並於當天進行了室外戰術訓練。這是考慮到能否進軍奧運會的分水嶺4強賽的重要性而采取的措施。韓國隊主教練金鶴範表示：“將檢驗傳球技巧，完善防守組織能力，以更好的狀態去打比賽。” 韓國隊將於22日晚10時15分(韓國時間)在泰國蘭實與澳大利亞隊展開半決賽較量。由於本屆賽事前三名都能直通東京奧運會，因此如果擊敗澳大利亞隊，球隊將確定前往東京。如果輸掉比賽，則必須在三、四名決賽中獲勝。 在四分之一決賽中，澳大利亞隊經過加時賽鏖戰以1比0戰勝敘利亞隊。 雖然韓國隊在進球能力(韓國7球，澳大利亞5球)和歷史交鋒戰績(10勝2平2負•韓國優勢)等方面處於領先地位，但從最近兩次交鋒來看，兩隊可謂勢均力敵。去年3月在柬埔寨舉行的亞足聯23歲以下錦標賽預選賽中，韓國隊在0比2落後的情況下，憑借曹英旭、李東炅的連續進球，以2比2艱難逼平對手。而本月3日在馬來西亞進行的非公開熱身賽上，雙方也以1比1握手言和。 澳大利亞隊的頭號警戒對象是亞足聯23歲以下錦標賽預選賽當時在與韓國隊的比賽中攻入2球的前鋒尼古拉斯•迪亞戈斯蒂諾。在本屆杯賽上攻入兩球的他擅長身體對抗，射門能力很強。在與敘利亞隊的8強賽上攻入制勝一球的前鋒阿爾哈桑•圖雷的速度和腳下技術非常出色，因此圖雷很有可能在韓國隊體力下降的下半場作為奇兵上場。 韓國隊 的高中鋒吳世勛(尚州•193厘米)和中場李東炅在最近與澳大利亞的兩場比賽中嘗到了進球的滋味，因此這次也備受期待。澳大利亞隊中擁有4名身高超過184厘米的後衛。由於吳世勛在3日的熱身賽中戰勝了激烈的身體對抗，並取得了進球，所以有可能在4強賽中作為單前鋒出場。李東炅在8強賽中攻入了自己本屆杯賽的第一個進球，他將通過積極的滲透和任意球來爭取進球。在小組賽中競技狀態不佳的李東炅在8強戰獲勝後失聲痛哭。李東俊(釜山)開玩笑說“哎呀~好害羞啊”，李東炅還回敬道“以後就在我面前哭吧”。李東炅表示，“將以決賽的覺悟迎戰澳大利亞隊，爭取贏得勝利。”

한국어