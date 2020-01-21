韓國確診首例感染新型冠狀病毒肺炎患者，緊急應對擴散. January. 21, 2020 07:24. by 全主榮, 尹完準 aimhigh@donga.com,zeitung@donga.com. 在中國湖北省武漢市發病的集體肺炎確診病例首次在韓國得到確認。疾病管理本部20日表示，19日從中國武漢經仁川機場入境的中國籍女性A某（35歲）感染了武漢新型肺炎——新型冠狀病毒。目前，該患者在仁川機場入境處出現高燒等癥狀，立即被隔離並接受了檢查。疾管本部相關人士表示：“目前A某正在國家指定的隔離病床（仁川醫療院）接受治療。” 隨著國內確診患者的出現，疾管本部將傳染病危機警報水平上調至“註意階段”。另外，疾管本部還計劃啟動中央防疫對策本部和地方政府對策班，並啟動春節長假期間等24小時緊急防疫體系。 新型冠狀病毒導致中國湖北省武漢市的肺炎感染者暴增，連首都北京也被突破，擴散到全中國，由此引發了大流行的擔憂。 武漢市衛生健康委員會20日說，“18日和19日分別確診59例和77例。”至此，截至17日，武漢境內確診病例已由此前的62例，在兩天內增加136例，猛增至198例，增幅超過3倍。19日又有死亡病例發生，武漢肺炎死亡人數增至3人。 此外，北京和廣東省深圳市當天也分別確診了2名和1名患者。這是武漢以外中國地區首例確診病例。在深圳，還同時發現了8名疑似患者。與上海相鄰的浙江省也發現了5名疑似患者。

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