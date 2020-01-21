安倍：“韓國本來就是共享基本價值的國家”. January. 21, 2020 07:24. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晉三（照片）20日在定期國會施政演說中稱韓國是“共享基本價值和利益的國家”。不過，他再次強調“要遵守國家間的承諾”，預示著征用問題今年仍將是兩國最大的懸案。 安倍當天在外交、安保領域的施政演說中表示：“韓國原本是共享基本價值和戰略利益的最重要的鄰國。正因如此，我們更加期待兩國遵守國家間的承諾，構築面向未來的兩國關系。”去年韓國大法院就強制征用作出賠償判決再加上爆發巡邏機矛盾沖突後，安倍在發表施政演說時只字未提與韓國的關系，引發了“有意排除”的爭議。 首相的施政演說體現了日本政府壹年政策的推進方向。有分析認為，今年的演講相當肯定韓國的重要性。雖然被冠以“原本”的修飾語，但“共享基本價值”的表述是在2014年以後時隔6年、“共享戰略利益”是在2017年以後時隔3年再次出現在施政演說中。據分析，韓國去年底有條件延長《韓日軍事情報保護協定》、時隔15個月的韓日首腦會談等對此產生了影響。 但是，安倍再次提及“遵守國家間的承諾”，單方面要求韓國解決征用問題。繼首相之後在國會發表演說的外相茂木敏充也在旁邊助力，他表示，“對於兩國最大的課題‘前朝鮮半島出身勞動者’（日本政府有關強制征用受害者的說法）問題，將強烈要求韓國方面負責任地拿出解決方案來”。 日本方面期待韓國國會議長文喜相提議的“由韓日企業和兩國人民自發籌集捐款，對被征用受害者們進行補償”的法案。日韓議員聯盟幹事長河村建夫16日和17日訪問韓國，會見了文喜相，並敦促韓國國會通過該法案。日本政府高層相關人士對《東亞日報》表示，“如果韓國企業先拿出基金，日本企業就有可能參與”，表達了“有條件地贊成”的意見。 安倍針對朝鮮的表態與去年相同，他表示：“將清算不幸的過去，以實現邦交正常化為目標。願意無條件與朝鮮國務委員會委員長金正恩會面”，“將與美國和韓國等國際社會保持密切聯系。” 他還重申了修改憲法的意誌。他說：“國會議員的責任是面向未來，要成為什麽樣的國家，提出什麽樣的方案”，“在迎來新時代的今天，我們應該放眼未來，履行歷史使命。”對於受到國民批判的“賞櫻會”和賭場醜聞，他只字未提。對於東京奧運會，包括施政演說第壹句在內，他多次予以強調。 此外，當天茂木敏充還表示，“竹島（日本對獨島的稱呼）是日本固有領土”，“將以這壹立場為基礎進行應對”。這是2014年以後連續7年日本外交首長在施政演說中發表“獨島妄言”。

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