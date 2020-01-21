春節在即，中國會否再現“非典恐慌”？. January. 21, 2020 07:24. by 尹完準 zeitung@donga.com. 隨著中國國內新型冠狀病毒引發的“武漢肺炎”患者數量急劇增加，人們越來越擔心“中國的防疫體系是否已被突破”。中國網民甚至懷疑當局隱瞞真相，應對遲緩。有人質疑，2002年至2003年非典疫情爆發初期，中國有關部門隱瞞疫情，導致疫情初期應對不力，僅中國內地和香港就有648人死亡，這壹先例是否會重演？ 武漢肺炎的傳染規模和範圍都呈不可控制的擴大態勢。發源地湖北武漢18日和19日兩天新增確診病例136例，是現有病例的3倍以上。另外，北京南部大興區和廣東省深圳市分別出現2名和1名確診患者，深圳市出現8名疑似患者，浙江省出現5名疑似患者。這與中國有關部門強調“因為傳染力很脆弱，人與人之間傳染的可能性極低”的說法大相徑庭。 在大興區，有壹個去年投入運營的北京新機場。北京市有關部門表示，確診患者曾到武漢旅遊，但並未公開何時通過何種途徑感染。上海市當局表示，“對部分疑似患者采取了防止傳染措施”，但並未公開疑似患者人數。 深圳市有關部門表示，壹名確診患者是曾去武漢探親的66歲男子。但“印度報業托拉斯”通訊社報道說，深圳市國際學校教師、印度人普裏蒂·馬赫什瓦裏（45歲，女）被確診，目前正在深圳市醫院隔離治療。如果該報道屬實，那麽相當於中國有關部門隱瞞了印度患者發病的事實。更何況，印報托稱，這名女子從未到過武漢。 此前，中國壹直只從地方當局層面進行應對，直到19日國家衛生健康委員會才公布預防對策，並向全中國派遣了工作組。中國當局表示：“沒有找到病毒傳染的源頭，也沒有完全掌握傳播途徑。”韓國政府高級官員表示：“據傳，中國當局使用了新的檢查方法，武漢的確診患者人數大幅增加。”特別是中國春節前後將有30億人大移動，不能排除因無法控制而發展成為大流行的可能性。 中國網民的不信任也在擴散。某網民在中國社交媒體微博上留言說：“聽說傳染力很弱，患者如此激增？又要騙人、隱瞞嗎？”還有人留言諷刺說：“不會再有人說愛國病毒了吧。”

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