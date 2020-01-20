回歸次中量級的UFC票房保證—“惡童”麥克格雷格. January. 20, 2020 08:00. by 金培中 wanted@donga.com. “塞羅尼就像童話書一樣，很容易解讀。” 時隔1年零3個月即將復出的“惡童”康納•麥格雷戈(32歲•愛爾蘭•輕量級第4位)的口才依然如故。在16日的記者會上，對於將與自己對陣的老將唐納德•塞羅尼(37歲•美國•輕量級第5位)，他稱贊說“是值得尊重的對手”，同時對勝利充滿信心。雖然有人分析說，在比麥格雷戈的主要項目(輕量級)高出一個量級的次中量級(170磅)打比賽，這對比塞羅尼(185厘米)矮10厘米(175厘米)的麥格雷戈不是很有利。反而麥格雷戈保證“將以KO(直接擊倒對手)的方式決定勝負”。 這絕非空穴來風。麥格雷戈19日在美國拉斯維加斯舉行的“UFC246”主要比賽(main event)上，在第1回合開場40秒之後就對塞羅尼取得了一場酣暢淋漓的TKO(技術性擊倒)勝利。 因為是時隔許久的復出戰，所以身體似乎有些發癢。比賽開始後，麥格雷戈積極跳動全身，試圖發動左手重拳進攻，這把塞羅尼嚇得身子一激靈，就連普通球員稍稍休息的扭抱狀況也沒有用到。麥格雷戈用自己的肩膀攻擊了塞羅尼的臉部，之後他拉開距離，並用左踢、膝蓋踢一連串進攻將塞羅尼擊倒在地，隨後又進行了一次撲面進攻，結束了比賽。雖然只過了40秒，但塞羅尼的臉上卻腫得像個打滿全場比賽的球員。出場費300萬美元(約34.8億韓元)得到保障的麥格雷戈在沒有受一點傷的情況下，每秒掙了7.5萬美元(約8700萬韓元)。再加上收費收視系統PPV等，預計收益會更到。 雖然麥格雷戈在15個月的空白期裏因暴力事件等犯下了奇行怪舉，但他當天的舉止十分幹凈。比賽結束後，他抱著還沒有站起來的塞羅尼給予安慰，現場氣氛十分溫馨。這是對每年參加4場左右比賽並以“誠實的”姿態取得UFC歷史上最多勝利(23勝)的對手的禮遇。 至此，麥格雷戈成為首位在羽量級、輕量級、次中量級均取得KO勝利的鬥士。華麗復活的他很有可能再次與15個月前敗給自己的輕量級冠軍哈非夫•努爾馬戈梅多夫(32歲•俄羅斯)展開對決。

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