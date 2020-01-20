朝鮮將軍方強硬派推向對美外交第壹線. January. 20, 2020 08:01. by 朴孝睦記者、韓基宰記者 tree624@donga.com,record@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩更換了壹直負責與美國進行無核化談判的代表性“美國通”李勇浩外相，任命對美對韓強硬派、祖國和平統壹委員會委員長李善權（照片）為繼任者。朝鮮的“外交元老”、勞動黨中央委員會副委員長兼國際部長李洙墉也由曾任駐俄羅斯大使的金亨俊接替。去年底在黨中央全會上針對華盛頓宣布正面突破的金正恩，以破格撤換外交雙指揮塔的籌碼，向美國明確發出了“先保障體制、後無核化”的信息。 據韓國政府當局19日透露，朝鮮上周末向外國駐平壤大使館通報說，外務相從李勇浩換成了李善權。這壹更叠是自2016年金正恩被擁戴為國務委員會委員長後4年來的第壹次。 李善權出身於軍方，曾擔任韓朝軍事工作會談代表，他曾作為祖國和平統壹委員會委員長率領朝鮮高層代表團，主要負責韓朝談判。他與同樣是軍方出身、被認為是“天安”艦被襲事件責任人的前統壹戰線部部長金英哲等同為強硬派，據傳在2018年9月在平壤舉行韓朝首腦會談時，他對與文在寅總統壹同訪朝的三星電子副會長李在镕等大企業總裁們不客氣地說，“冷面吃得下去嗎？” 據悉，李勇浩曾與對美具體事務總負責人、外務省第壹副相崔善姬壹同指揮兩次朝美首腦會談，之所以去職是因為朝美對話陷入膠著狀態。總管朝鮮外交的李洙墉也被排除在由黨領導層總成的“抗日遊擊隊壹世”黃順姬的國家葬禮委員會名單之外，被確認已遭撤換。 金正恩撤換李洙墉、李勇浩，提拔幾乎沒有外交經驗的李善權為外務相，可以解釋為，如果美國總統特朗普不采取保障朝鮮體制等令人滿意的相應措施，無核化談判就不會進行。韓國朝鮮大學院大學教授梁茂進（音）表示：“軍方出身的強硬派李善權被提拔為外務相是非常罕見的”，“這是向美國施壓的象征性措施，是在打開同美國對話之門的同時，貫徹‘先保障體制、後無核化’的原則。” 在特朗普總統的親筆信外交上，朝鮮也明確了對美強硬路線，預計朝美對話將不可避免地出現長期膠著。有人擔心，文在寅總統在新年賀詞中提出的改善赴朝個別旅遊等南北關系的方案也會變得更加困難。但是，政府消息靈通人士表示：“李善權曾領導韓國談判，隨著他上位，‘先美國、後韓國'的基調可能會發生變化。”

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