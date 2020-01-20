美國國務院：哈裏斯大使深受信任. January. 20, 2020 08:00. by 韓起載記者、華盛頓=李正恩常駐記者 record@donga.com,lightee@donga.com. 美國駐韓國大使哈裏•哈裏斯16日在外國媒體座談會上表示對文在寅總統推進的朝鮮個別旅遊項目表示擔憂，他表示：“如果我為美國總統的立場辯護(reflect)，結果與部分(韓國國內)輿論發生沖突，我將受到批評。”他強調，自己關於南北合作事業的信息不是個人想法，而是反映了美國總統特朗普的意願。 哈裏斯大使強調說“特別對駐韓美軍防衛費分擔金的協商，我不站在韓國這邊”，並說了上述這一番話。他還就韓國社會中有人指責自己的小胡子“讓人聯想到日本總督”一事表示，“從韓國獨立運動史來看，安昌浩和安重根也有胡子。當時不管是亞洲、歐洲、美國，留胡子的人很多。” 就哈裏斯的言論在韓國引起軒然大波一事，特朗普政府重申支持哈裏斯。美國國務院發言人摩根•奧爾塔格斯17日(當地時間)在美國之音(VOA)節目中表示：“哈裏斯大使按照國務卿和總統的意思工作。(麥克•龐培)美國國務卿十分信賴(哈裏斯)大使。”據此，在特朗普政府的對韓半島政策中他一直行使的幕後影響力有望繼續維持下去。據悉，哈裏斯還參與了國務卿龐培、國防部長馬克•艾斯珀與防衛費協商有關的《華爾街日報》(WSJ)聯合撰稿。

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