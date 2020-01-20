“向培養創業夢想的KAIST捐贈100億韓元”. January. 20, 2020 08:01. by 郭道英 now@donga.com. 20世紀90年代初，KAIST在校生要想申請課程，必須到有支援系統的指定場所排長隊。當時讀本科三年級的第四次產業革命委員長張炳奎(47歲•照片)為了解決這個問題，與朋友們齊心協力開發出了在校園任何地方都可以申請課程的系統。學校將張委員長和他的朋友建立的系統作為學校的正式課程申請系統。在KAIST總校友會主頁上登載的“張炳奎同門采訪”中，他感慨表示，“當時積累的實力和小小的名聲引導了我走上創業之路。這個記憶成為Neowiz創業時的重要資產。” 張委員長18日在首爾江南區首爾洲際度假酒店KAIST總校友會新年會上表示，將向母校捐贈100億韓元的發展基金。對於這次的捐贈，他表示：“(我取得的)如此偶然的成功可能性，是希望KAIST能夠繼續支援意外新發現(serendipity)。”此次捐款是校友身份的歷屆最多捐款。之前的最大金額是去年三星電子會長權五鉉出資的10億韓元。 張委員長畢業於大邱科學高中，在KAIST獲得了計算機學碩士學位。他接連成功創業Neowiz(sayclub運營公司)和搜索引擎“初雪”，聯合創業風險投資公司“Bon Angels Partners”，並創業讓網絡遊戲《絕地求生》燃爆全球的“KRAFTON(之前的藍洞)”，是一名非常成功的創業家。2017年他被任命為第四次產業革命委員會委員長。 美國主要名牌大學，校友捐贈者往往對母校的研究發展起著舉足輕重的作用。KAIST博士出身的慶熙大學經營大學教授李京全(51歲)當天在臉書上寫道，“多虧張炳奎同門，在校友會上一下子就來了精神。如果100億韓元以上的捐贈者在今後10年內出現100人左右，KAIST將超過斯坦福。” KAIST同門中的主要企業家有李海鎮(53•電算系•NAVER全球投資負責人)、李俊浩(56•電算系•NHN會長)、金正珠(52•電算系•NXC代表)等。

한국어