朝鮮任命對韓挑釁專家為外務相，脫離談判只會助長孤立. January. 20, 2020 08:01. . 據悉，總管朝鮮外交戰略的外務相李勇浩已被前祖國和平統壹委員會委員長李善權替換。有報道稱，雖然朝鮮沒有正式公布，但已經向外國駐朝鮮大使館通報了這壹人事安排。軍人出身、曾領導“祖國和平統壹委員會”主要從事對韓領域工作的李善權，其外交經歷幾乎是無人知曉。更何況，2018年9月韓朝首腦會談當時，他曾因不客氣地對訪問平壤的企業總裁說“冷面吃得下去嗎”而遭到非議。分析認為，如果正式任命李善權，這將成為金正恩更加強硬的挑釁和對抗路線的信號。 李善權的登場與朝鮮國務委員會委員長金正恩去年底主持勞動黨中央委員會全體會議時闡明的“正面突破戰”壹脈相承。美國對朝鮮期待的緩和制裁等要求沒有做出反應。即將進入連任的美國總統特朗普，相比改善朝美關系，更有可能致力於維持現狀。有分析認為，朝鮮認為如果放任這種狀況，對朝鮮有利的方式的談判本身就會變得困難，所以作為威脅說要進壹步提高挑釁強度，動用了李善權出任外相的籌碼。 美國前國務卿蒂勒森和前國防部長馬蒂斯聯名在13日《華爾街日報》上刊載的題為《將追究平壤的責任》的投稿中明確表示，“我們願意繼續同朝鮮進行談判”，但同時也維持了如果朝鮮繼續采取挑釁時的軍事選擇方案。兩位部長還特別指出，朝鮮應該表現出帶著善意進行談判的意誌。但是，朝鮮卻讓從第壹次朝核危機開始就以淵博的裁軍及核知識武裝參與談判的李勇浩退場，等於宣布了不會把核問題當作外交談判的另壹種懸崖外交。 以李善權登場為契機，朝鮮如果宣布脫離無核化協商，必然會招致國際社會的強硬應對。那麽，人們會更加擔心，這只會拖延談判時間，並加劇緊張局勢。如果朝鮮拒絕無核化協商，采取強硬措施，這只能是招致國際社會孤立的臭招。在這種情況下，如果韓國政府只執著於韓朝合作，可能會誤判局勢。越是這樣，以朝鮮無核化目標為基礎的韓美互助越不能出現動搖。

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