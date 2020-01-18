“金鶴範號”國奧隊八強戰對手約旦. January. 18, 2020 08:46. by 李元洪 bluesky@donga.com. “封鎖阿爾-賈布迪埃，並利用好制空權。” 19日晚7時15分，挑戰連續九次進軍奧運會決賽圈的“金鶴範號”韓國國奧代表隊將在泰國蘭實的塔姆馬薩體育場與約旦隊展開亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽(奧運會最終預選賽)8強賽較量。 在最後一場小組賽中，約旦隊以1比1戰平阿聯酋隊(UAE)，並以D組第二名的身份進入8強，球隊主要以中場球員奧馬爾•哈尼•阿爾-賈布迪埃(21歲)的快速突破和傳球為中心展開比賽。現效力於塞浦路斯阿福爾FC隊的他，之前參與了本屆杯賽約旦隊所進3球中的2球。在小組賽2比1戰勝朝鮮隊的比賽中他攻入制勝一球，在與阿聯酋隊的第三場比賽中，在球隊0比1落後的下半場第35分鐘又是他挺身而出，助攻隊友攻入扳平比分的價值千金的一球。他在左路突破，成功吸引防守隊員後，把球傳給了從後場跑上來參與突襲的後衛伊哈布•阿裏阿爾。阿爾-賈布迪埃制造空間，給插入到該空檔的隊友送上滲透傳球，這種防守反擊模式正是約旦隊的主要戰術。對於韓國隊來說，首先要的做就是封鎖阿爾-賈布迪埃。此外，在與朝鮮隊的比賽中，憑借點球率先攻入一球的前鋒巴尼•阿蒂耶、個人技術出色的中場球員雅桑•阿爾奈馬特等也是值得警惕的選手。在與韓國隊的比賽之前，阿蒂耶接受了亞足聯的采訪，他說“我很高興在上帝的幫助下球隊成功晉級八強。但是，我們擁有更高的目標”，表達了面對韓國不會輕易讓步的意思。 總的來說，約旦隊憑借個人技術在瞬間的突破中優勢明顯，但在整體實力上卻比韓國隊略遜一籌。特別是球隊的主力後衛哈伊夫•阿裏阿爾(178厘米)、阿赫馬德•海卡爾(176厘米)、哈迪•奧馬爾•艾哈邁德(177厘米)、薩阿德•艾哈邁德•阿爾洛桑(179厘米)等人的身高並不高。擁有吳世勛(尚州•193厘米)、趙奎成(安養•188厘米)等高中鋒的韓國，可以覬覦制空權。 預計比賽當天氣溫將達到35度，因此體力也會成為一大變數。金教練通過大面積的輪換，相對地儲備了選手們的體力。再加上吳世勛、鄭優營(弗賴堡)等在初期多少有些萎靡不振的選手的狀態也逐步上升。與吳世勛一同攻入2球的李東俊(釜山)等多種進攻選擇也是韓國隊的優點。 另外，由朴恒緒教練率領的越南隊在D組第3場比賽中以1比2爆冷負於朝鮮隊。2平1負(積2分)，以小組第4名的成績慘遭淘汰的越南隊把首次參加奧運會的夢想推遲到了4年後。

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