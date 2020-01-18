與韓國人有著很深淵源的海參崴站，李俊烈士-安重根義士都曾到過那裏. January. 18, 2020 08:45. by 海參崴•雙城子=安永裴評論員 ojong@donga.com. 從海參崴(符拉迪沃斯托克)市中心中央革命廣場步行10分鐘就能到達的海參崴站與韓國人有著很深的淵源。1893年隨著海參崴和烏蘇裏斯克(雙城子)區間的開通開始使用的該站是世界最長的西伯利亞橫斷列車(9334公裏)的終點站，很有名。另外，這裏也是以沿海州(現俄羅斯濱海邊疆區)和滿洲為舞臺展開獨立戰爭的抗日鬥士們經常利用的地方。 緣分的開始是在1907年，海牙特使們為參加萬國和平會議開啟了這段歷史。心中懷揣著“把《乙巳條約》(1905年)的不平等和日本帝國主義的侵略相告訴世界”的高宗皇帝的密令和密旨的李相卨和李俊當年5月21日在海參崴站乘坐前往聖彼得堡的列車。半個月後的6月4日，在聖彼得堡會合與李瑋鐘的特使們抵達荷蘭海牙，譴責日本的侵略行徑。 1909年10月26日在哈爾濱殺害伊藤博文的安重根義士也利用了該站。安重根於當年2月7日(農歷)在俄屬韓人早期定居點煙秋下裏與12名同誌一起伸出無名指，題寫了名為“大韓獨立”的血書，決定為國捐軀。此後，在海參崴韓人定居點開拓裏，安重根一聽到伊藤博文要來滿洲視察的消息後，就決心暗殺他。這時，開拓裏韓人社會指導者崔在亨為安重根提供了一把布朗寧手槍，支援了舉事。終於在10月21日上午8點50分，在海參崴站，安重根和同誌禹德淳一起，把手槍藏在懷裏執行了舉事。此外，許多無名的獨立鬥士也利用海參崴站開展了獨立運動。 俄羅斯韓人獨立運動史的最後場面也在這裏上演。根據1937年斯大林實施的強制遷居韓人的政策，莫名其妙地乘坐火車的韓人散落到了中亞等俄羅斯各地。鳳梧洞戰役的主角洪範圖也在這時被帶到了哈薩克斯坦。水原大學教授朴煥表示：“如果說中央革命廣場是海參崴的象征，那麽海參崴是韓人獨立運動的象征。”

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