影響心靈健康的可吸入顆粒物. January. 18, 2020 08:46. . 2019年過去，2020庚子年已經到來。在過去1年裏，韓國國民最關註的環境問題就是可吸入顆粒物。環境保健市民中心的調查資料顯示，參與問卷調查的人員中有59%認為可吸入顆粒物是最大的環境問題。政府也把可吸入顆粒物指定為社會災難，出臺了總統直屬的國家氣候環境會議等，正在忙於制定解決對策。像這樣，大家都知道可吸入顆粒物的危險，而且大家都在為了解決可吸入顆粒物問題在壹心壹意地思考，但有壹點被忽略了。那就是可吸入顆粒物會傷害像可吸入顆粒物壹樣看不見的人心。 英國科學雜誌《環境保健觀點》去年公布了對可吸入顆粒物等有害空氣和憂郁癥、自殺等關聯性的調查結果。研究以大氣汙染和精神疾病有關聯的假設為前提，實驗結果顯示，在統計上關聯性非常強。針對中國、美國、德國、英國、印度等16個國家從1977年到2017年的40年間的調查結果顯示，每立方米增加10微克以上的可吸入顆粒物（PM 2.5），如果暴露1年以上，患憂郁癥的危險提高了10%。 國內也有類似的研究結果。首爾大學醫院從2002年到2013年，以26萬多人為對象進行的研究顯示，可吸入顆粒物汙染最嚴重地區的自殺危險率，比汙染最少的地區高出4倍左右。特別是免疫力不足的兒童或老人、患有糖尿病或高血壓的患者，更應該註意可吸入顆粒物數值。根據研究可吸入顆粒物和糖尿病或高血壓相關關系的結果顯示，壹般情況下，可吸入顆粒物濃度每立方米增加100微克，患抑郁癥的風險就會增加1.44倍，但糖尿病或高血壓患者的患病率會更高，達到1.83倍。 可吸入顆粒物能攻擊我們心靈，認識到這壹點的時間還很短，因此我們還不知道確切原因。科學界和醫療界也推測，通過呼吸進入體內的可吸入顆粒物在滲透到血管後會到達大腦，從而引發問題。在這壹過程中會引發大腦炎癥或神經細胞損傷，血清素荷爾蒙分泌下降等。血清素是治療我們大腦中煩躁情緒、穩定情緒的神經傳達物質，如果缺乏這種物質，患憂郁癥的危險就會增加。 精神科醫生文耀漢（音譯）寫的《現在照顧身體吧》中就有“照顧心靈最有效的方法就是照顧身體”的句子。也想起了小時候老師講的“健康的身體裏透著健康的心”的句子。歸根結底，為了保持心靈的健康，就要照顧好身體，為了照顧好身體，就要解決眼前的可吸入顆粒物問題。另外，應該形成在心痛的時候不要對此感到羞愧，而應該積極治療的社會風氣。希望在新的壹年裏，我們全體國民能夠審視和解決身邊可吸入顆粒物問題，擁有健康的身體和心靈。

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