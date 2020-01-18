“安倍要謝罪”，日本良心人士的吶喊. January. 18, 2020 08:46. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. “梁金德來了。日本首相安倍晉三應該跪下謝罪。” 17日上午8點半，日本東京外務省門前。響起了譴責日本政府的“勞動挺身隊”受害者梁金德老奶奶（91歲）的聲音。舉著“沒有壹句謝罪，75年過去了”條幅的50多人，用韓語和日語輪流敦促履行向強制征用受害者賠償的判決。 該集會每周五在外務省和戰犯企業三菱重工業總公司（東京千代田區）舉行，集會名稱為“星期五行動”。為了日本帝國主義強制征用韓國受害者，日本市民團體會員及律師等人從2007年開始舉行該集會，當天迎來了第500次。著眼於“星期三示威”而開始的集會，壹直致力於發聲要求日本政府向“勞動挺身隊”和強制征用勞工受害者道歉和賠償。 參加當天第500次集會的，不僅有日本全國各地的日本市民團體會員，還有包括梁金德老奶奶在內的韓國市民團體“三菱勞動挺身隊光州訴訟辯護團”的20多名成員。集會是以“韓日攜手”的形式進行的。 他們向安倍首相和日本外相茂木敏充發送了面談邀請書，還親自訪問了三菱重工業，轉交了敦促對話的書信。強制征用受害者梁老奶奶與戰犯企業三菱重工業有關人士見面是10年來的第壹次。三菱重工業方面壹直以“正在進行法庭訴訟”為由，回避與受害者方面進行面談。據悉，梁老奶奶在與三菱重工非公開會談時表示，“75年過去了也沒有道歉”，“今年內解決不了，我要向世界宣傳我的委屈。” 領導500次集會的日本良心勢力中，大部分是70歲以上的高齡人士，他們的健康狀況普遍不好。也有因為走不動而坐著輪椅出來的參加者。不顧右翼勢力的威脅等諸多困難舉行集會的“名古屋三菱重工朝鮮女工團體訴訟援助團體”的共同代表高橋信表示:“韓國市民團體引領了韓國大法院關於強制征用賠償判決”。同壹團體的共同代表寺尾光身說：“希望問題能盡早得到解決，不再舉行‘星期五行動’的日子早日到來。”

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