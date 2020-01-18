“恐龍滅絕的直接原因不是火山爆發，而是小行星撞擊”. January. 18, 2020 08:46. by 曹承韓=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 研究結果表明，導致一度支配地球的恐龍消失的最直接原因是小行星撞擊。長期以來，科學界一直圍繞恐龍滅絕的原因，分成支持“小行星撞擊說”和“火山爆發說”的小組，彼此針鋒相對。此次研究為平息長期爭論提供了最確實的依據，因此備受關註。 美國耶魯大學地球物理與地質學系教授芬斯利•赫爾領導的研究小組公布了一項國際研究結果，認為恐龍滅絕時期6600萬年前發生的火山氣體大規模噴發發生在小行星撞擊地球20萬年前，與集體滅絕無關。相關研究結果17日在國際學術雜誌《科學》上公開。 這一時期是中生代白堊紀和新生代古第三紀的邊界，不僅恐龍絕跡，75%的陸上生物物種也在此時消失。科學家一直推測，在這一時期發生的小行星撞擊引發了急劇的環境變化，並導致集體滅絕。 研究組為了確認火山噴發是否對集體滅種產生了影響，對導致地球變暖的火山氣體(二氧化碳)噴發的時期進行了調查。研究小組發現，火山氣體是在小行星撞擊地球20萬年前大規模產生的。他解釋說，當時由於火山活動，地球溫度上升了2攝氏度，但大多數動物只是轉移到溫度較低的北極和南極，並沒有滅絕。 赫爾教授說：“許多學者推斷火山對集體滅種有影響，但我們的結論是小行星撞擊是唯一的滅絕原因。”

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