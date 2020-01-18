推進赴朝鮮個別旅遊，難道要不惜制造同盟、制裁的裂痕嗎？. January. 18, 2020 08:46. . 統壹部發言人昨天就美方對韓國政府推進赴朝鮮個別旅遊的擔憂表示，“對朝政策相當於韓國的主權”，表示將謀求“主導的、獨立的南北合作”。這是在正面反駁前壹天美國駐韓國大使哈裏·哈裏哈裏斯“要想避免誤會，必須與美國政府進行嗟商”的發言。訪問美國的外交部韓半島和平交涉本部長也表示：“基本上，美國的立場是尊重韓國作為主權國家做出的決定。” 進入新年以來，韓國政府計劃強力推進允許個別旅遊等南北合作事業。文在寅總統通過新年賀詞和新年記者會發表單獨的南北合作構想後，甚至表現出不介意違反美國等國際社會對朝制裁的氛圍。就連總統秘書室室長盧英敏也表示：“個別赴朝訪問不會進入聯合國對朝鮮的制裁，隨時都可以履行”，從中可以讀出願意承受不可避免的爭議的急迫感。 韓國政府表示，將考慮即使沒有朝鮮當局的邀請函而只有簽證也可以通過第三國前往朝鮮旅遊的方案，還提出了利用南北聯絡事務所迅速批準訪朝的方案。這樣壹來，韓國國民就可以通過中國旅行社進行包價的對朝旅遊。但是，朝鮮是否會對向韓國國民發放簽證做出回應還是未知數。更進壹步說，沒有有效的安全對策，無法保障金剛山遊客被殺事件不會再次發生。 違反對朝制裁的可能性是個需要解決的難題。遊客說不定會帶去的如同壹包包美元的手機產品很大程度上會違反制裁。去年，韓國足球代表隊訪朝時，帶的筆記本電腦也要辦理進口制裁豁免。哈裏斯也表明了這樣的憂慮，無法撇開這些問題予以推進。針對他的直率發言，執政黨中發出“他難道是什麽朝鮮總督嗎”“這不是幹涉內政嗎”的聲音，也屬於反應過度。 在韓朝對話中斷、朝美談判停頓的情況下，韓國政府努力拓展獨立的活動空間，我們不是不能理解。但是，政府在經過壹番思考後得出的，是金正恩政權作為制裁突破口而執著追求的爭議的旅遊事業。而且，政府還口口聲聲似乎願意承受國際社會的憂慮和同盟的裂痕的“主權國家的決定”。正因如此，政府的這種態度才會令人想起總是批評南方“屈從、奴顏婢膝的親美醜態”的朝鮮的影子吧？

한국어