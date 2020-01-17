美中貿易戰達成2000億美元停火協議. January. 17, 2020 08:44. by 朴湧, 尹完準 parky@donga.com,zeitung@donga.com. 美國總統特朗普當地時間15日在華盛頓白宮與中國副總理劉鶴簽署了美中第壹階段貿易協議。2018年3月，特朗普總統簽署對中國產進口商品征收500億美元關稅的行政命令後，兩國進入貿易戰爭，22個月後，兩國就停戰達成協議。 根據當天公開的94頁協議文本，中國在今後兩年內將在農產品、工業品、服務、能源等領域購買價值2000億美元（約合232萬億韓元）的美國商品和服務。美國也將把對約1200億美元中國輸美產品征收的關稅，從15%下調至7.5%，並暫緩對1560億美元中國產消費品的附加關稅。但美國決定，對2500億美元規模的中國產進口商品的25%關稅將維持到達成第二階段貿易協議為止。 特朗普總統在當天舉行的簽字儀式上評價說：“這是壹次與中國從未有過的重大步伐。”中國國家主席習近平在劉鶴代讀的書信中回應說：“兩國協議有利於世界。” 有人指出，雖然此次協議多少緩解了世界經濟的不確定性，但中國對國營企業的補貼支付、美國對中國最大通信設備公司華為的制裁等核心爭論點仍然存在，這是未完成的協議。在第二階段貿易協議達成之前，雙方的對立和攻防仍將持續。

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