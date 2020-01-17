“99號”柳賢振+“1號”山口俊，MLB球隊投手背碼首次出現這樣的組合. January. 17, 2020 08:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 球衣號碼(背碼)“99”和“1”相遇，能否創造一個滿分賽季？ “韓國怪物”柳賢振(33歲)的新所屬球隊美國職棒大聯盟(MLB)多倫多藍鳥隊迎來了新的日本投手。16日，之前在日本職業棒球(NPB)讀賣巨人隊中起到王牌作用的山口俊(33歲)在加拿大多倫多羅傑斯中心舉行了正式加盟記者招待會。 山口俊從2006年開始進軍職業聯賽，去年取得15勝4負、平均責任失分2.91、188個脫三振的成績，帶領球隊獲得了中央聯盟冠軍。對國內球迷來說，山口俊一點也不陌生，他在去年11月與韓國的決賽上首發出場(1局失3分)。山口俊深有感觸地說，“作為MLB中唯一一支加拿大球隊，多倫多隊對我來說很特別。” 繼身背99號球衣的柳賢振之後，山口俊選擇1號球衣，兩位選手成為MLB史上第一個在一支球隊中身穿99號球衣和1號球衣的投手組合。如果把範圍擴大到野手的話，這將是第11次。之前柳賢振在球隊中首次身穿99號球衣，一度成為話題。99號是加拿大出身，被評為北美冰球聯盟(NHL)歷史上最偉大的選手的韋恩•格雷茨基的球衣號碼。山口俊去年在讀賣巨人隊效力時，曾身披11號戰袍。 雖然同為1987年出生，但兩位選手的地位差異很大。柳賢振的王牌作用得到了保障，但是山口俊要通過春季集訓展開激烈的先發競爭。另外，《雅虎體育加拿大》指出柳賢振和其他首發球員馬特•舒梅克(34歲)的受傷經歷，並提出了將山口俊列入首發名單的可能性。

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