中美達成第壹階段貿易協議，韓國對華出口進入緊急狀態. January. 17, 2020 07:40. by / /. 在中美持續近兩年的貿易戰爭中，雙方達成第壹階段協議，開始停火。受世界前兩大經濟大國的爭鬥影響，壹度萎縮不安的全球經濟暫時壹掃烏雲。但是，包括制裁中國華為在內的敏感矛盾移交到了第二階段，如果再有第壹階段協議的履行過程不順利，關稅戰爭隨時都有可能重啟，不確定性依然存在。最令人擔憂的是，中國決定追加進口大量美國產品，這將對韓國的對華出口造成巨大打擊。 美中15日達成協議，中國將在兩年內追加購買價值2000億美元（約合232萬億韓元）的美國產品。相反，美國決定把對中國產品征收的15%關稅下調至7.5%，不再對去年12月計劃征收的其他產品征收追加關稅。協議中還包含了中國保護知識產權、禁止強迫技術轉讓、停止人為壓低人民幣等承諾。 中國決定從美國追加進口的2000億美元商品，相當於韓國年總出口額的33%。不僅包括農產品，還包括工業產品、能源、服務等多種產品。如果中國的內需量沒有大幅增加，那麽從其他國家進口的量就會減少。國際貨幣基金組織去年底在題為《美中貿易協定的副作用》的報告中分析說，如果美中談判達成妥協，韓國、日本、歐盟等其他國家將遭受打擊。如果中國的進口額和以前壹樣，韓國最多將減少460億美元（約合53萬億韓元）的出口，國內生產總值（GDP）將減少3%左右。 韓國沒有時間因美中貿易矛盾的中斷而暗松壹口氣，對華出口直接受到沖擊的可能性加大。強國之間簽訂的“私下協定”人為地重組了全球貿易體系，對今後經濟產生的影響不確定性也增大了。韓國對華出口占總出口的27%。當務之急是實現出口多元化，減少對華貿易依存度，尋找中美貿易的縫隙市場。

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