翻譯家達西•帕奎特：“希望《寄生蟲》的挑戰能打破奧斯卡偏見”. January. 17, 2020 07:40. by 具特敎 kootg@donga.com. “希望電影《寄生蟲》的挑戰能成為打破美國白人中心傾向強烈的奧斯卡獎偏見的催化劑。” 16日上午，在首爾城北區高麗大學某大廈見到的電影評論家達西•帕奎特(48歲•美國)說一口流利的韓國語。提起奧斯卡獎，他的聲音一下子高亢起來。帕奎特擔任三天前獲得6項奧斯卡金像獎提名的電影《寄生蟲》的英文翻譯，再次成為熱門話題。 他在翻譯韓國電影時，被評價為“原汁原味”地表現了韓國情緒。在“首爾大學文件偽造專業，沒有這種嗎？”的臺詞中，他把“首爾大學”換成了“牛津大學”，用“ramdong(ramen+udong)”來表現“炸醬烏冬面”，成為話題。 帕奎特說，“就在3個月前，自己根本沒有想到寄生蟲會入圍奧斯卡最佳榮譽—最佳影片獎的最終提名名單。”因為擁有投票權的奧斯卡會員多數是白人，所以主要獲獎對象是美國歷史故事或以白人為主角的電影。自1929年首次奧斯卡頒獎典禮以來，最佳影片獎獲獎作品全都是英文片。 不過，他也表示，“昨天我進入了一個移動資訊平臺，發現電影部門裏第一個出現的就是《寄生蟲》。隨著時間的推移，感覺《寄生蟲》在美國的人氣會越來越高。”此外，他還預測《寄生蟲》獲得最佳影片獎的可能性為30%。 當天，帕奎特在有870多名外國學生參加的高麗大學國際同系大學(IWC)進行了他所教的“韓國電影和視覺文化”科目的最後一堂課。帕奎特1997年作為高麗大學英語講師首次來到韓國，在看過許秦豪導演的《八月照相館》後，就深深迷戀上了韓國電影。從2009年開始，他每年都在高麗大學向外國學生教授韓國電影。 他的課程涉及上世紀60年代的電影《下女》、21世紀的《共同警備區JSA》等不同時代的作品。當記者問帕奎特為什麽繼續講課時，他回答說：“即使沒去過匈牙利，看匈牙利電影也能很好地理解這個國家。讓外國人更容易地了解和接近韓國文化的就是電影。” 16日下午1點最後一場考試開始30分鐘前開始，外國學生攜帶寫有“奉俊昊”和“朴樸贊郁”等電影導演名字的資料，進入教室。上面密密麻麻地寫著《共同警備區JSA》、《殺人回憶》等韓國電影的特定場面和導演的執導風格等。來自瑞典的雅各布•米內爾(28歲)說：“教授經常對電影中的韓國社會進行深刻的說明。不是單純的韓語說得好，而是有著他自己深刻的理解，翻譯也很不錯。” 與韓國人妻子結婚並在首爾生活的帕奎特計劃暫時留在美國。他說：“美國印第安納大學邀請我從事韓國電影翻譯研究。我將於19日離開韓國，進行為期5周的研究後回國。”

한국어