三星生物Logics：“今年4月將在美國設立研究所”. January. 17, 2020 07:40. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星生物Logics將於今年4月在美國新設研究所，擴大事業領域。 15日(當地時間)在美國舊金山舉行的“JP摩根健康管理會議”上，三星生物Logics表示：“將在舊金山設立委托開發(CDO)•研究開發(R&D)研究所，之後在美國、歐洲、亞洲等地追加設立研究所。” 三星生物Logics制定了今年在CDO領域最少增加18個項目的目標。三星生物Logics從2017年開始開展CDO事業，繼轉變為委托開發生產(CDMO)企業後，去年又通過委托研究(CRO)、小規模委托生產(sCMO)等擴大了事業領域。 另據參加當天活動的三星生物Logics副社長約翰-林透露，公司在委托生產(CMO)領域具備了世界最大的36.4萬升的生產規模。通過並排工業，與競爭對手相比，工廠建設和投產所需的時間也縮短了近40%。約翰-林副社長表示“計劃在第3工廠完全運轉的2022年左右設立第4工廠”，透露了增設CMO工廠的計劃。 三星生物Logics社長金泰漢(照片)表示：“公司去年接到了35項產品標準CMO項目、42項CDO項目、10項CRO項目訂單，獲得了47項全球制造許可，成為名副其實的跨國生物企業。”

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