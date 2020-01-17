成為海洋傳說的船長們. January. 17, 2020 07:40. . 船長沒有固定的值班時間。是24小時值班。有空閑的時候做興趣活動。也有背誦《新東亞》等月刊的船長。他在用餐時間，壹字不差地吟誦月刊報道的內容。也有執著地收集特定物品的船長。 偶爾會出現具有天才性、什麽都能幹的船長，讓後輩們膽怯。有好的例子。職業棒球聯賽剛開始，人氣飆升的時候，有壹位多年研究釜山樂天棒球隊的船長。他在船上寫稿，1990年出版了《必勝戰略樂天巨人》壹書。被其內容所感動的樂天棒球團請他去當了球隊老板。他在2年期間擔任球隊老板，帶領排名墊底的樂天隊獲得了冠軍。之後，他又回到船上當了壹名領航員。 20世紀60年代，韓國海洋大學畢業50名航海專業學生和50名機關專業海技師。但是當時並沒有他們可以登船的船舶。壹位船長出身的海洋大學教授對用公費培養的學生沒有工作感到惋惜，做出了以下的決定。他辭去教授職務去了日本。他自己成為船長，開始用壹艘日本船載著韓國船員，把他們送到（海外）。這樣開始的韓國船員輸出在1980年代達到了5萬名，年銷售額達到了5000億韓元。如果沒有果斷放棄教授職務的船長，我國的海運發展將非常困難。 最近中東局勢惡化，令人想起壹個故事。韓國每天都有壹艘大型油輪載著原油進港。大部分是從中東出發的。波斯灣爆發了戰爭。韓國煉油廠租用船只的船員拒絕進入波斯灣。煉油公司鬧翻了。如果這條船不帶原油來，就出大事了。於是，他們找到被租用的韓國船只，委托他們運送原油。接到這壹命令後，該船船長召集船員們進行了壹場演講。“如果不抱著死的決心進入波斯灣裝載原油，我們祖國的產業設施就會停止。壹起進去吧。反對的人可以下船。”我們的船員們對此誰也沒有反對。船長安全裝載原油進入了韓國。 這壹次是東海岸其他漁船船長的故事。他升任船長不久，駕駛滿載的漁船撞到港口的防波堤上，船沈了。相關船主不得不停了漁業。此後，那名船長成為另壹船主的漁船船長。他壹年裏多次拜訪失事船只的船主，向他問好，逢年過節地問候。這是對錯誤的道歉。船長積累了豐富經驗，實現滿載夢想的次數也增加了。之後，他以有水德的船長聞名遐邇。後來，他成長為東海岸最棒的船長。 有像這樣成為多種傳說的船長們。此時此刻，仍有無數船長在海上認真履行職責。因為有他們，所以可以進行貿易，也可以打開電器，水產品也可以上餐桌。

한국어