“得益於電影《波西米亞狂想曲》,我們的粉絲群體越來越年輕化”. January. 17, 2020 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. “隨著電影《波西米亞狂想曲》大獲成功,組合似乎達到了另一個水平。”(羅傑•泰勒) “我們可不是死的動物。不僅活著,還和亞當(亞當•蘭伯特)一起通過變化和實驗不斷進化。”(布萊恩•梅) 英國傳奇搖滾樂隊“皇後(Queen)”來到了韓國。18、19日晚,皇後樂隊將在首爾九老區高尺巨蛋體育場舉行兩場演出。16日在首爾永登浦區康萊德首爾酒店舉行記者會的皇後樂隊的元老成員布萊恩•梅(73歲•吉他)和羅傑•泰勒(71歲•鼓手)表示,“得益於電影,觀眾層變得非常年輕,最近看觀眾席,仿佛時光倒流,有種不太現實的感覺。” 由於已故主唱弗雷迪•默丘裏(1946~1991年)的空位,主唱由亞當•蘭伯特(38歲)擔任。 2014年首次來韓公演時也是同樣的編制。從2011年開始和皇後樂隊一起合作的蘭伯特表示:“作為歷史上最優秀的搖滾樂隊,和小時候的偶像們站在同一舞臺上從一開始就是很大的負擔,但現在不是跟著誰(默丘裏)的腳步,而是通過音樂本身展開較量,享受每一瞬間。” 年過七旬的梅和泰勒依然以旺盛的演出活動和健康的秘訣給出了不同的答案。 “演出前一個月,我們都會遵循完全素食主義食譜。昨天我在首爾吃了寺廟飲食,對韓國先賢們對健康的慧眼感到驚訝。”(梅) “我只要打鼓就能達到充足的運動量了。呵呵。”(泰勒) 皇後樂隊是1970年在倫敦成立的。《Bohemian Rhapsody》《Love of My Life》《We are the Champions》等歷史名曲也將在此次首爾演出中呈現。在原成員方面,約翰•迪肯(貝斯吉他)於1997年宣布退出音樂活動。此後貝斯吉他和鍵盤由其他非正規成員擔任。 蘭伯特說:“(收錄《Bohemian Rhapsody》的)《A Night at the Opera》和(包含《Radio Ga Ga》的)《The Works》,這兩張專輯對本次公演的舞臺設計產生了很大的影響。”

