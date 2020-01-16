壹天不喝咖啡也會頭痛和疲勞，我也是咖啡因上癮？. January. 16, 2020 07:37. by 魏恩智記者 wizi@donga.com. 上班族李某（29歲）的新年目標是擺脫“咖啡上癮”。上班路上喝壹杯外帶咖啡，午飯後和公司同事喝壹杯咖啡，睡意湧來的下午在辦公室習慣性地喝壹杯速溶咖啡，不知從什麽時候開始，沒有咖啡，疲勞就無法消除。李某說：“戒了咖啡後，開始會有頭痛，但壹周之後反而能睡好覺了。好像反而是工作時間集中度更高了。” 寒冷的天氣裏，是迫切需要壹杯暖暖身子的熱咖啡的季節。如今，咖啡早已超越了單純的個人喜好的層次，成為壹種溝通的文化為時已久。其實，壹杯咖啡不僅給日常生活帶來輕松，還會帶來壹時的覺醒效果，對學業和職場生活都有幫助。但如果習慣性地喝咖啡，就會對咖啡因上癮，對健康產生不小的負面影響。 食品醫藥品安全處建議的成人咖啡因每日攝取標準量最多為400mg。據2018年韓國消費者院調查，韓國國內主要咖啡店出售的壹杯美式咖啡（平均303毫升）中含有的咖啡因平均為136毫克。只要早上、午後、傍晚喝壹杯美式咖啡，就很容易超過咖啡因每日攝取量。 咖啡因可以刺激中樞神經，使心情變好。另外，還能抑制引起困倦的腺苷作用，刺激神經，提高暫時的背誦能力。但如果每天攝入咖啡因超過500毫克，就會出現異常癥狀。最具代表性的副作用是，心跳和脈搏增加，血壓升高，出現不安，焦慮等癥狀。蘆原乙支大學醫院家庭醫學科教授權吉永（音）表示：“消化不良等消化系統障礙或頻尿癥狀、耳鳴、手腳發麻等其他癥狀也有可能發生。” 持續攝取咖啡因會達到醫學上的“咖啡因上癮”。美國精神醫學會的精神障礙診斷統計手冊（DSM）顯示，沒有肉體和精神疾病，每天咖啡因攝取量在250毫克以上的人，如果符合以下12種癥狀中的5種，則懷疑是咖啡因上癮。標準為：焦躁不安、神經過敏、興奮、失眠、臉面紅潮、小便常幹、消化不良等消化器官障礙、沒有頭緒的思考和語言、肌肉痙攣、註意力不集中、不感疲勞、脈搏加快或不勻等等。 咖啡因戒斷現象發生在停止咖啡因攝入後12小時至24小時。如果每天攝取咖啡因超過500毫克的人不喝咖啡，就會出現戒斷現象。 雖然很少見，但平時每天堅持喝1至2杯的人也會產生這樣的副作用。咖啡因戒斷現象最常見的是頭痛，同時會出現疲勞、註意力散漫、惡心、肌肉疼痛、抑郁等癥狀。 不僅是成年人，兒童和青少年也有可能會沈迷於咖啡因上癮。因為孩子們喜歡的碳酸飲料或巧克力等含有大量的咖啡因。例如，咖啡牛奶（200mL）含有咖啡因約47mg，可樂咖啡（250mL）含有咖啡因23mg，巧克力壹個（30g）含有咖啡因16mg。兒童或青少年每天攝取咖啡因的建議量為每公斤體重2.5毫克以下。也就是說，體重10公斤的孩子最好攝取25毫克以下的咖啡因。 權教授警告說：“相比大人，新陳代謝能力差的孩子體內的咖啡因會停留更長時間，因此對頭痛、不安、神經過敏等副作用非常脆弱”，“咖啡因成分本身雖然不會抑制其生長，但會妨礙食物中含有的其他鈣、鐵成分的吸收。” 那麽，為了在新的壹年裏擺脫咖啡因上癮，應該立即怎麽做呢？專家表示，與突然停止攝取咖啡因相比，1至2周內逐漸減少攝取量更好。在減少咖啡的過程中壹起喝咖啡因飲料也是很好的方法。喝下去的咖啡最好在最短的時間內喝完，茶包也泡得短壹些。平時購買食品時，養成確認咖啡因含量的習慣也是有幫助的。

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