美國“承認韓國向霍爾木茲派兵也是為防衛費作貢獻”. January. 16, 2020 07:37. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、舊金山=常駐記者 尹洙民 lightee@donga.com,soom@donga.com. 據悉，韓美從當地時間14日開始在華盛頓進行為期兩天的防衛費分擔額磋商，同時美國正在討論如果韓國參加霍爾木茲海峽派兵等中東地區海洋安保活動，就將其認定為韓國為防衛費作出貢獻的方案。 熟悉談判內容的特朗普政府相關人士當天表示：“美國政府認為，向霍爾木茲海峽派兵是韓國政府為韓美間合作做出的貢獻，可以將此反映到防衛費分擔額的磋商中。” 對於具體是派兵參加美國主導的國際海洋安保構想（IMSC），還是包括以其他方式進行海洋安保活動或貢獻，該人士表示：“今後可能會以各種方式”，“根據韓國決定以何種方式，今後可以進行相關討論。”接著，他提到了當天在舊金山舉行的韓美外長會談，並補充說：“舊金山的會談可能會對華盛頓的（防衛費分擔額）談判產生影響。” 據參加會談的人士透露，當天接連在舊金山舉行的韓美、韓美日三國外長會談中，美國國務卿蓬佩奧強調：“所有國家有必要通過共同努力，為霍爾木茲海峽和中東局勢的穩定做出貢獻。” 此外，韓國外交部長官康京和在當天的會談中就文在寅總統在新年記者招待會上表示的韓朝合作表示：“我認為，根據特定的時間點，朝美可以先行動，也可以由韓朝先行動。”相反，美國國務院相關人士在回答“美國之音”關於韓朝合作的提問時表示：“我們正致力於協調，以團結應對朝鮮”，表現出了溫差。美國財政部當天宣布對違反聯合國對朝制裁決議、幫助派遣海外勞動者的2家朝鮮企業及設施實施制裁。

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