“發掘無人駕駛零部件技術”...現代摩比斯在美國設立革新據點 （后附体育稿）. January. 16, 2020 07:37. by 森尼韋爾=池民九記者 warum@donga.com. “如果創業公司有的新技術和現代摩比斯的生產能力相結合，就能制造出創新的汽車零部件。” 去年12月4日(當地時間)，記者在美國加利福尼亞森尼韋爾見到了摩比斯風險投資矽谷中心負責人柳時勛，他這樣解釋了現代摩比斯進行全球創業公司發掘和投資的理由。在以環保和無人駕駛為代表的未來汽車時代，不僅強調整車企業的作用，也強調汽車零部件公司的作用。現代摩比斯也強調開放型革新(Open Innovation)戰略。 現代汽車集團的零部件子公司現代摩比斯於2018年11月在矽谷建立了投資據點摩比斯風險投資公司。雖然現代汽車集團運營的開放型創新中心“Cradle”位於矽谷，但現代摩比斯為了集中發掘無人駕駛和環保汽車相關配件技術，另外設立了事務所。現代摩比斯相關人士解釋說：“如果說Cradle是從中長期的觀點出發進行創業公司發掘和投資的話，摩比斯風投公司就是致力於尋找適用於現有業務的技術或服務的概念。” 早在數年前，全球汽車零部件巨頭德國大陸集團和博世、日本電裝、愛信等就在矽谷建立了大規模的研發(R&D)中心或投資據點，挖掘擁有新技術的創業公司。現代摩比斯繼矽谷之後，去年6月在中國有實力的創業者們聚集的深圳開設了第二個開放創新據點“M.Cube”。 現代摩比斯在去年10月為確保起到無人駕駛(自動行駛)汽車的眼睛作用的“LiDAR”技術，在向全球占有率第一企業美國Velodyne投資進行5000萬美元(約585億韓元)規模的股份投資時，主導業務的正是摩比斯風投公司。現代摩比斯計劃與Velodyne一起批量生產無人駕駛第3階段(有條件的自動化)用LiDAR系統，從2021年開始供應給整車企業。柳負責人表示：“Velodyne將提供技術，現代摩比斯將負責批量生產，實現協同效應。” 摩比斯風險投資公司計劃，今後首先向擁有將車輛的主要行駛信息和路向圖標大幅照耀駕駛員視野的增強現實(AR)頭戴式顯示器和人工智能(AI)基礎大數據處理技術等的創業公司進行投資。柳負責人表示：“在矽谷一帶，想要首先發掘優秀創業企業的全球零部件公司之間展開了激烈的競爭。摩比斯風投公司將具備更加簡潔的決策結構，迅速進行投資。”當“紅褲子精靈”遇上“控球魔術師”姜洪求記者 windup@donga.com “紅褲子的勝負師”金世煐(27歲•未來資產)將與美國職業棒球大聯盟(MLB)的傳奇投手格雷格•麥德斯(54歲)和湯姆•格拉賓(54歲)一起同場競技。在16日拉開帷幕的2020賽季美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽揭幕戰鉆石度假村冠軍賽(總獎金120萬美元•約13.9億韓元)中，球迷將有幸見到如此珍貴的場面。 本次比賽在美國佛羅裏達州的布埃納維斯塔湖高爾夫球場舉行，與其他巡回賽不同，將以Pro-Am方式(職業選手和業余選手混合)進行。包括近兩年奪冠的26名職業選手在內，名人、業余高爾夫選手等共87人參賽。當然，排名競爭是職業和業余選手分開進行的。職業選手在不設淘汰線的情況下，將在4天內進行72洞比桿賽，業余選手則以史伯特記分法(Stableford System)進行比賽。 參加本次比賽的名人陣容非常豪華。金世煐繼上個賽季的最後一場巡回錦標賽後，將挑戰跨季兩連冠，她與MLB名人堂成員麥德斯、格拉賓同組，參加第一輪比賽。與兩名投手一起帶領亞特蘭大隊獲得1995年世界大賽冠軍的約翰•斯莫爾茨(53歲)與LPGA巡回賽9勝得主布魯克•亨德森(加拿大)、現役美職棒大聯盟選手喬什•唐納德森(35歲)分在一組。斯莫爾茨還是去年名人賽的冠軍。共獲得3個冠軍的內莉•科達(美國)將與7次賽揚獎得主羅傑•克萊門斯(58歲)和兩屆賽揚獎得主賈斯汀•伯蘭德(37歲)一起進行比賽。 史伯特記分法是對老鷹、小鳥、標準桿、柏忌、雙柏忌等各項記錄賦予額外分數，獲得最高分數的選手獲得冠軍的方式。一般的史伯特記分法是柏忌1分，標準桿2分，小鳥3分，老鷹4分等，但在此次比賽中，老鷹將得到5分，一桿進洞8分，信天翁(少於標準桿3桿)得10分，該記分法鼓勵選手進攻，因此比賽將變得更加有趣。 朴仁妃(32歲•KB金融集團)也時隔4年參加1月的比賽。她的意圖是，從年初開始提高排名，以便參加東京奧運會。朴仁妃表示：“希望能通過盡可能多的比賽，獲得更多(積累排名積分的)機會”，她將與前美國職業橄欖球聯盟(NFL)選手理查德•登特、業余高爾夫選手馬克•坎廷等選手同場競技。

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