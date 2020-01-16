“前-現任教皇司祭獨身制矛盾論”進化的本篤. January. 16, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 強調不允許已婚人士擔任司祭敘品的“司祭獨身制”必要性的前教皇本篤十六世(93歲)的合著書卷入了真偽爭議。共同作者，來自西非幾內亞的紅衣主教羅伯特•塞拉(75歲)主張“得到本篤十六世的許可後將他的名字加了進去”，但本篤十六世方面予以否認。當初預定在15日發行的書也被推遲了公開。 據意大利《安莎ANSA通訊社》等報道，本篤十六世的秘書，大主教格奧爾克•根斯巴因14日主張稱：“本篤十六世要求塞拉紅衣主教在書中刪除本篤十六世的名字。本篤十六世曾把對司祭獨身制的各種見解和來稿轉達給他，但從未承認過合著者部分。”他接著說“連書發行前的最終版本內容都沒有確認”，敦促刪除本篤十六世的名字，以及書中的他的簽名等。 該書名為《在我們的心靈深處：司祭、獨身主義、天主教的危機》，內容包括維護天主教傳統，堅持司祭獨身主義。隨著爭議的擴散，當天紅衣主教塞拉表示：“尊重本篤十六世的意願，將這本書改為我的專著。但是書的內容不會進行修改，而是會寫他為寫作做出了貢獻。”不過，目前尚不清楚該書何時出版。 具有保守傾向的紅衣主教塞拉目前擔任制定和保護天主教紀律的教皇廳敬信聖事部部長一職。2014年11月他被方濟各教皇(84歲)任命為紅衣主教。 此次事件還引發了本篤16世和方濟各教皇之間的矛盾。阿根廷出身的方濟各教皇一直主張“在缺少司祭的亞馬遜地區等應該廢除獨身制”。這也是有分析稱前教皇是否通過這本書來反對現任教皇的路線的原因。一些人甚至提出陰謀論，稱教皇廳內的保守派為了攻擊具有進步傾向的方濟各教皇，利用了本篤十六世。

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