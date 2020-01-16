把“賄物的象征”4000瓶茅臺酒倒入下水道的中國官員. January. 16, 2020 07:37. by 尹完準 zeitung@donga.com. 2017年秋天，中國貴州省副省長王曉光察覺到與茅臺酒(照片)相關的自己的腐敗調查已經啟動。茅臺酒是被譽為中國國酒的最高名酒。緊張的他把自己收賄得到的堆滿一屋子的4000瓶茅臺酒倒進了一個大缸子裏。為了掩蓋酒的昂貴身份，他把年頭已久的年份酒的包裝盒全撕掉了。茅臺酒年份越久價格越高。 即便如此，他還是覺得不安，他開始把缸裏的茅臺酒扔進自家廁所的下水道。看到他彎著腰在衛生間裏倒這些酒，王曉光的妻子感嘆，扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不盡，早知如此，何必當初。 王曉光最終被監察部門查處，2018年因受賄、貪汙等罪名被開除黨內職務和公職。12日，中國中央電視臺詳細報道了王曉光案的腐敗情況。 他還從貴州省茅臺集團那裏以家人和親戚的名義辦理了4張茅臺特許專賣經營權。他在7年間獲利4000萬人民幣(約67億韓元)。卷入王曉光腐敗案的茅臺集團董事長袁仁國去年也被開除黨職和公職。 袁仁國不僅向貴州等地方政府官員行賄，還向中央政府官員行賄茅臺酒銷售點經營權。即使獲得銷售權，茅臺酒每年也只能賣出數噸。但袁仁國將數十噸至數百噸的銷售權悄悄交給了高層官員。王曉光出售茅臺酒131.48噸，獲利豐厚。 廣東省深圳市一家國有企業因在新年活動中舉辦高價茅臺酒晚會被監察部門查處。據深圳電視臺報道，深圳市國有建築公司光明區建設發展集團有限公司的全體員工在4日舉行的年例報告會上，以每瓶8000元的價格，共喝了20瓶茅臺酒，價值約2700萬元。深圳市監察部門以違反《公務員杜絕奢侈風氣規定》為由，解除了該企業董事長的職務。 有人指出，在中國，毛澤東等中國最高權力者喜歡喝的茅臺酒一直被當作國民酒，但現在茅臺酒已經成為腐敗和奢侈的象征。據悉，2017年3月朝鮮國務委員會委員長金正恩首次訪問中國時，中國國家主席習近平在晚宴上贈送的茅臺酒是20世紀60~80年代生產的最高級品質，當時價格為128萬元人民幣(約2.15億韓元)。

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