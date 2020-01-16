時隔114年的再聚首. January. 16, 2020 07:38. by 美術評論家 . 失戀的傷口，時間可以治療，但也會留壹輩子。挪威畫家愛德華·蒙克在三次愛情失敗後，壹生獨身。這幅畫是描繪自己和他的最後的戀人、未婚妻圖拉·拉爾森的肖像畫。作為相愛的戀人，不僅看起來非常憂郁，而且畫也分成了縱向分割。他們到底發生了什麽事情？ 蒙克第壹次見到出身於富裕上流社會的圖拉是在1898年，當時他35歲，圖拉比他大4歲。壹開始，蒙克更加癡迷，但兩人的關系很快發生了逆轉。女人糾纏，男人的心先降了溫。第二年，兩人還訂了婚，但孟克卻疏遠了她，說畫畫需要壹個人的時間。實際上，蒙克也把孤獨和不安視為工作的動力。就這樣，既不見面也不分手的戀人關系持續了數年。1902年夏天，忍無可忍的圖拉要求結婚，並威脅要自殺。蒙克被嚇得跑去安撫她，但不久，兩人的臥室裏就發射了子彈。喝得酩酊大醉的蒙克不小心扣動了扳機。這起事故使蒙克左手中指完全無法使用，圖拉在事發3周後，遇到比他小9歲的新情人，離開蒙克前往巴黎。她離開後，蒙克產生了背叛感和嚴重的女性厭惡感。之後，他經常讓圖拉以蛇蠍美人的負面形象出現在畫中。 這幅肖像畫也是與圖拉分手後繪制的，壹幅蒼白憂郁的圖拉，壹張紅紅的臉看著她的蒙克，以及壹個看起來像他另壹個自我的男人。蒙克和她完全分開後，這幅畫也被撕成兩半。此後，畫作壹直被分類為各自的肖像畫。2019年，英國博物館在舉辦蒙克特別展時，將兩幅畫重新張貼並展出。這是雙方時隔114年再次聚首。也許墓中的畫家很喜歡，但這些愛情的“快樂結局”卻是100多年後觀眾的願望。

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