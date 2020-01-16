緊盯著供品的青瓦臺、法院、政府公職人員們紛紛出馬參加議會選舉. January. 16, 2020 07:38. . 今天離4·15國會議員選舉還有90天，是準備參加選區選舉的公職人員的辭職時限。對此，包括“親文核心人物”總統前國政狀況室室長尹建榮在內的青瓦臺人士接連辭職。政府、地方政府的高級公務員和部分法官也紛紛辭職。這些人大部分都喜歡執政黨的公推。執政圈為了總選的勝利，下達了總動員令。 其中，參加選區競選的青瓦臺出身人士達70多人。總統政務首席秘書姜琪正昨天出面澄清說：“原本從事政治的人，不能算青瓦臺出身。”但是這種標準本身是隨意的，而且政治人士出身的青瓦臺人士的青瓦臺經歷溢價在黨內引起爭議後，也可以看出他們想乘勝追擊的意圖。執政黨內部甚至有人擔心，即使適用同樣的標準，也比前政權多出3倍左右。 前蔚山市經濟副市長、涉嫌蔚山市長選舉下命調查事件的“嫌疑人”身份的宋炳基前天被免職。在接受檢察機關調查的嫌疑人身份狀態中，很難進行議員免職，因而蔚山市被懷疑利用職權免職為參加議會選舉鋪平了道路。宋前市長是否最終參加大選，目前尚未確定。如果以嫌疑人身份參加議會選舉，難免會受到“企圖破壞檢察機關調查的政治手段”的批評。 傳出執政黨聘請說的法官們也辭職了。他們都是曾擔任過進步傾向法官組織會長或批評前任大法院院長梁承泰體制的人士。法官的政治中立性和獨立性比任何職業都重要。雖然不能無條件地責怪法官們的政治選擇，但是他們擔任法官時的行跡與在大法院院長梁承泰體制下建立自己的職位的執政圈的誌向相似，這有可能成為政治負擔。有人擔心，現政府上臺後，隨著進步傾向的法官們直接前往青瓦臺，司法部的政治化是否會進壹步加劇。 參加議會選舉的公務員的辭職不能壹概而論。但是，為了議會選舉的勝利，幾乎下達總動員令的執政黨和把公職當作積累選舉經驗的中間橋梁的公務員的行為理應受到批評。國民們應該冷靜地分辨玉石。

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