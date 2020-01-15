華為：“未來5年將投資1.5萬億美元構建人工智能生態系統”. January. 15, 2020 07:33. by 尹完準 zeitung@donga.com. “我們計劃在未來5年內投資1.5萬億美元（約合1700萬億韓元），用於構建華為全球人工智能生態系統。” 在中國廣東省深圳市華為總部見到的智能計算業務部營銷副總裁熊奕暉表示：“通過這壹舉措，在人工智能產業培養100萬名開發人員，支援3000個軟件開發合作夥伴和1000個大學、研究機構。” 華為的人工智能投資計劃將以華為的人工智能發展路線圖為基礎，“2020年至2031年人工智能將給各產業帶來巨大的變化”。到2030年，將進入可以自主駕駛汽車、智能醫療診斷、語言意義分析等的“通用人工智能”時代。只有使用人工智能芯片，才能實現具備認知和推論能力的人工智能技術。2030年以後是能夠制造人工智能機器的“超級人工智能”時代。在具備意識和自覺能力的這壹時期，人工智能技術將離不開大腦水平的芯片。 華為計劃將人工智能技術應用於本公司的所有產品。特別是集中投資開發人工智能技術發展必需的人工智能芯片。對於為人工智能運算組成神經網絡處理裝置（NPU）的華為“達芬奇架構”的性能，熊副總裁介紹說，“現有CPU（中央處理器）運算壹次時，該裝置能運算4090次。”對於被認為是全球最快的華為人工智能訓練集群“阿特拉斯900”的運算速度和其他企業集群之間的水平差距，他表示，“在100米賽跑中，第壹名沖過終點線，喝下壹瓶水後，第二名才到達終點線”，表現出自信心。 華為以對人工智能芯片的集中投資為基礎，表明了在人工智能產業領域將華為技術打造成世界標準的目標。熊副總裁說，“越有更多企業使用我們的產品，標準會越來越確立（為華為）。構建生態系就是這個意思。” 中國代表性的人工智能企業百度去年將銷售額1023億元人民幣（約17萬億韓元）中的15.4%（約2.6萬億韓元）投資到了人工智能技術開發上。 深圳市百度華南地區總部相關負責人告訴記者：“百度3萬名員工中有1萬人在人工智能領域工作。全世界有7個人工智能開發實驗室和6個研究開發（R&D）中心”，“得益於這些投資，在人工智能 R&D正式啟動10年後，我們才能成為人工智能的領頭羊。”

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