韓國女子花滑選手劉英奪得冬季青奧會金牌. January. 15, 2020 07:34. by 黃奎引 kini@donga.com. 不是“第2個金妍兒”，而是第1個劉英(16歲•果川中學)。 身穿藍色禮服亮相的劉英在電影《貝隆夫人》原聲帶(OST)的襯托下開始表演。14日，在瑞士洛桑滑冰館舉行的2020年冬季青年奧運會花樣滑冰女子單人自由滑比賽中，劉英在開始表演30秒後首次做跳躍動作。左腳起跳的劉英在空中轉了三圈半後，右腳穩穩地落在了冰面上。阿克塞爾三周跳。 阿克塞爾三周跳是連“花滑女王”金妍兒(30歲)都無法征服的高難度跳躍技術。到目前為止，在世界舞臺上成功完成這項技術動作的女選手只有11人。第11位就是劉英。劉英在去年10月的2019世界杯加拿大站比賽中，在短節目中作為韓國女選手首次成功完成了阿克塞爾三周跳。 此後， 劉英連續幹凈利落地完成了勾手三周跳接後外點冰三周跳的組合跳動作和後外結環三周跳，延續了演技。當天最後一個出場的柳英在3分40秒內共完成8次跳躍動作，技術得分(TES)73.11分，藝術表現分(PCS)67.38分，總分140.49分。 這比此前排名第一的克塞妮婭•西尼奇娜(16歲•俄羅斯)得到的128.26分高出12.23分。 在兩天前舉行的短節目比賽中，劉英以73.51分排名第一，以總分214.00分奪得金牌，領先西尼奇娜(200.03分)13.97分。這是韓國花樣滑冰選手首次獲得冬季青年奧運會金牌。青年奧運會由各國14歲至18歲的運動員參加，爭奪獎牌。從2010年開始，以兩年為周期的夏季奧運會和冬季奧運會輪流舉行，此次洛桑奧運會是第三屆冬季奧運會。 賽後，劉英將榮譽歸功於金妍兒。她在賽後的正式采訪中表示，“雖然現在面對面連話都說不清楚，但是我心裏覺得(金)妍兒姐姐真的像親姐姐一樣。能夠站在這裏，全靠妍兒姐姐。” 接著她說：“雖然比賽前有些緊張，但比賽開始後我把它當作訓練，進行了表演。在國內比賽結束後也不停地運動，結果很好，很開心。2年後的北京冬季奧運會上，我的目標是完成四周跳動作。” 2018年平昌冬奧會後，國際滑聯(ISU)改變了評分標準，即在高難度跳躍上增加打分分數。因此，女子花樣滑冰也進入了必須進行高難度跳躍的時代。專家們認為，劉英的優勢在於速度快，因此充分期待她成功完成高難度跳躍。平時練習時，她已經多次完成過4周跳動作。 劉英將於17日回國，之後她將為下月在首爾舉行的ISU四大洲錦標賽和3月在加拿大蒙特利爾舉行的世界錦標賽做準備。

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