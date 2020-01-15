文在寅總統：“尹錫烈要求檢察機關人事案超出法律”. January. 15, 2020 07:34. by 韓相俊記者、朴孝睦記者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅總統對反對檢方人事安排的檢察總長尹錫烈表示：“要求法務部長只有先制定出人事案給他看到，才能提出意見，這是與人事程序背道而行的事情”，“不知道過去是否有過這樣的事情。如果有過這樣的事情，真的是享受到了超出法律的權限和權力。”這是對拒絕改進人事意見的尹錫烈的直接打擊，因此日後圍繞青瓦臺相關檢察調查等的爭議將進壹步擴散。 文在寅14日在青瓦臺迎賓館舉行的新年記者會上表示：“檢察機關擁有調查權，但部長和總統擁有人事權。”他還說：“檢察總長應該對人事問題發表意見，如果法務部長要求‘過來說’，那麽就應該服從”，“如果說必須向第三個場所提交名單，這和人事程序背道而馳。”針對法務部長秋美愛認定“違背我的命令”的尹錫烈拒絕改進人事意見的行為，文在寅兩次使用“與人事程序背道而行”的描述，對尹錫烈進行公開批評。文在寅雖然表示，“不想用那件事來評價尹總長”，但對於“是否信任尹總長”的提問，他沒有當面立即回答。 文在寅就檢察機關的調查表示：“如果對任何案件都選擇性地認真調查，而對某些案件不認真調查，將失去對調查公正性的信任。”他還說：“在檢察機關的嚴格調查過程中，由於調查權不能得到節制，或者公開嫌疑事實，所以才會引起輿論的關註，國民會覺得行使超越法律的權力和權力，所以要求檢察改革。” 對於前法務部長曹國，他表示：“與（調查）結果無關，曹國前部長至今所經歷的苦楚，就已經欠下了巨大的人情債”，“希望（國民）現在放過曹國前部長，把他有罪無罪交與審判結果來決定。” 文在寅就南北關系表示：“如果最大限度地擴大合作關系，將有利於促進朝美對話，並在必要時允許部分免除對朝制裁或采取例外措施時有助於擴大國際社會的支持。”他還表示：“因為邊境地區合作和個別旅遊不會觸犯國際制裁，所以完全可以摸索。”朝鮮在批評轉達美國總統特朗普信息的韓國“咋咋呼呼”“不要瞎摻和”的同時，表達了重啟金剛山旅遊的意願，再次確認了推進韓朝合作事業的意向。 對於房地產對策，文在寅說：“部分地區的價格急劇上漲，都讓老百姓產生了抵觸情緒，價格應該恢復到原來的水平。”這表明了采取上調擁有稅等超高強度的追加對策，要把房價暴漲的江南地區的房價回落到執政前水平的意誌。

한국어