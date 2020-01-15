美國在簽署貿易協議前，解除對中國“匯率操縱國”的認定. January. 15, 2020 07:35. by 李建赫, 朴湧 gun@donga.com,parky@donga.com. 離與中國簽署第一階段貿易協議還剩兩天的13日，美國突然解除了對中國“匯率操縱國”的認定。這距離兩國間的貿易戰爭達到最高潮的去年8月，中國被認定為匯率操縱國過去了5個月的時間。有預測稱，世界金融市場的不確定性得到緩解，韓國經濟也將得到喘息。美國維持了對韓國的“觀察對象國”地位。 美國財政部當地時間13日發布《主要貿易國宏觀經濟及匯率政策報告》，將中國排除在匯率操縱國之外。同時將中國和韓國、日本等列為10個觀察對象國。去年8月，美國在1994年以後時隔25年中國人民幣匯率突破1美元兌7元人民幣後，以“中國為了人民幣貶值進行了大規模介入”為由，將中國指定為匯率操縱國。 美國財政部長史蒂文•努欽發表聲明說：“中國承諾加強(貨幣政策的)透明度和責任性，制止(人民幣價值的)競爭性貶值(competitive devaluation)。”接著他表示“與中國的第一階段貿易協議為美國產業和勞動者們提供了經濟增長的機會”，表現出了期待感。 解除匯率操縱國認定措施是在美國和中國簽署第一階段貿易協議之前進行的。中方貿易談判代表，副總理劉鶴當天抵達美國華盛頓，準備15日的簽字儀式。有分析認為，美國全面解除匯率操縱國的禁令雖然看起來像是美國的讓步，但可能是為了從根本上切斷中國推翻貿易協議的可能性。

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