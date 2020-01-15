《寄生蟲》懷揣夢想前行......去打垮《小醜》越過《愛爾蘭人》吧. January. 15, 2020 07:36. by 金哉希, 李?? jetti@donga.com,baltika7@donga.com. “我很快就醒過來了，然後發現這一切只是一場夢。我還在《寄生蟲》的拍攝現場，所有設備都處於故障狀態。看見飯車著火了，就一直哭喊著。但是現在一切都很好，很幸福。” 對於電影《寄生蟲》入圍奧斯卡金像獎(奧斯卡)共6個部門的最終候選名單，奉俊昊導演(51歲)在接受美國某演藝媒體采訪時發表感想稱：“感覺就像電影《盜夢空間》一樣。” 超出《寄生蟲》預想的善戰，感覺像做夢的不只是奉俊昊導演。不僅是韓國，全世界的電影人都在關註《寄生蟲》即將書寫的“夢想般的歷史”。在13日公布的奧斯卡金像獎最終候選名單中，《寄生蟲》獲得了包括最佳影片獎在內的最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳國際電影獎等共6項提名。如果《寄生蟲》獲得最佳影片獎，這將是非英語電影中首次獲得該獎項，將改寫奧斯卡歷史。 在24個奧斯卡獎部門中，《寄生蟲》能否獲得最高榮譽最佳影片獎備受關註。最佳影片獎終選名單的有《寄生蟲》、《極速車王》、《愛爾蘭人》、《喬喬的異想世界》、《小醜》、《小婦人》、《婚姻故事》、《1917》、《好萊塢往事》共9部影片。自1929年首屆奧斯卡頒獎典禮以來，最佳影片獎獲獎作品全都是英文片。《大幻影》、《Z》、《大移民》、《呼喊與細語》、《郵差》、《美麗人生》、《臥虎藏龍》、《通天塔》、《愛》、《羅馬》等共10部影片雖然入圍了最佳影片獎終選名單，但最終都與獲獎擦肩而過。 電影評論家全燦日表示：“擁有投票權的奧斯卡會員中，白人依然占多數，因此，無論是以美國為背景的歷史故事《1917》還是《好萊塢往事》都是獲獎熱門影片。但最近試圖擺脫以白人為主的電影節的批評，因此《寄生蟲》也有獲獎的可能性。” 在最佳導演獎方面，奉教練將與馬丁•斯科塞斯(《愛爾蘭人》)、薩姆•門德斯(《1917年》)、昆汀•塔倫蒂諾(《好萊塢往事》)、托德•菲利普斯(《小醜》)等4名導演展開競爭。斯科塞斯導演2007年憑借影片《無間道風雲》獲獎，而薩姆•門德斯導演2000年也憑借《美國麗人》獲得最佳導演獎。如果奉俊昊導演能夠獲得最佳導演獎，將成為繼中國臺灣導演李安之後，第二位獲得該獎項的亞洲導演。李安導演2006年憑借《斷背山》和2013年的《少年派的奇幻漂流》先後兩次獲得最佳導演獎。 最佳國際電影獎(前最佳外語片獎)部門中《寄生蟲》獲獎的可能性很高。《寄生蟲》已經在戛納國際電影節上獲得了最高榮譽金棕櫚獎，在被譽為奧斯卡前哨戰的金球獎上也獲得了最佳外語片獎，因此奧斯卡會員們也很有可能會把票投給它。影評人尹成恩表示：“在最佳國際電影獎候選影片中，如果《榮耀與痛苦》只入圍最佳男主角提名，《蜂蜜樂園》只入圍最佳紀錄片提名。而共獲得6項提名的《寄生蟲》如果不能獲得最佳國際(長篇)電影獎，反而是意外的結果。” 最佳藝術指導獎和最佳剪輯獎也值得一看。《寄生蟲》通過基澤(宋康昊飾)和東益(李善均飾)的居住空間，鮮明地表現出了他們的貧富差距，受到了好評。藝術指導韓雅凜表示：“體現階層差異的藝術方法有很多，但垂直地表現出來。洪水淹沒了基澤的房子，演員們在半地下室掙紮的場面就是典型的例子。” 在此次奧斯卡獎提名名單公布後，入圍部門最多的作品是《小醜》，影片在24個部門中獲得了包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角(華金•菲尼克斯)等共11項提名。《愛爾蘭人》、《1917》、《好萊塢往事》等3部影片獲得了包括最佳影片獎在內的共10項提名。《寄生蟲》與《喬喬的異想世界》、《小婦人》、《婚姻故事》等一同入圍6個部門的終選名單。 “《寄生蟲》不是突然冒出的電影。朴贊郁導演的《小姐》獲得英國電影學院獎(BAFTA)，去年李滄東導演的《燃燒》入圍了奧斯卡最佳外語(短篇)片獎提名名單。我認為，這些東西積聚在一起制造了現在的《寄生蟲》。”奉導演當地時間13日在接受《紐約時報》采訪時說了上述這一番話。《寄生蟲》能否超越韓國電影範疇，改寫世界電影的歷史，懸念將在下月9日舉行的奧斯卡頒獎典禮上揭曉。

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