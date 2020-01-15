“發生大型災難時，沈穩地迅速應對”...世界首個LTE基礎綜合通信網. January. 15, 2020 07:36. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 韓國政府將在世界上率先構建以第4代無線通信技術為基礎的災難安全通信網，並從今年開始提供服務。該通信網不僅可以傳送聲音，還可以傳送照片和影像，因此災難發生時可以快速掌握情況並采取應對措施。 行政安全部14日表示，在世界上首次構築了以長期演進(LTE)為基礎的災難安全通信網，並在今年開始了第一階段的示範運營。災難安全通信網是警察、消防、地方自治團體等災難應對相關機關為了交換現場信息而使用的通信網。在此之前，各機關都一直使用著利用超短波無線通信(VHF)或極超短波無線通信(UHF)的對講機或KT powertel等單獨通信網。 此次新建成的災難安全通信網，各單位將使用一個通信網絡，可以將救災現場的圖片•影像發到其他單位或接收相關信息。 通信將使用智能手機或對講機形態的終端設備。警察、消防情況室、一線派出隊、消防署等，以及到達災難現場的警察、消防員等數千人可以同時進行集團通話。其優點是，與原有通信社的移動基站及商用網聯動，在全國任何一個地方都可以使用通信網。2003年大邱地鐵火災發生時，參與事故處理的警察、消防等使用不同的通信網，為防止再次發生此類事件開始討論災難安全通信網構築工作。2014年經歷歲月號事故後，正式開始推進。相關工程共投入了1.5萬億韓元的預算。按照中部、南部、首都圈的順序分3個階段進行，第一階段是在大田、世宗、江原、忠清地區的警署開始提供服務。從明年開始，全國範圍內的服務有望實現。行政安全部相關人士表示：“雙重構築傳輸網，即使出現故障，也可以防止通信中斷。計劃今後發掘並提供災難現場的無人機應用、物聯網基礎現場監控等多種服務。”

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