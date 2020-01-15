機器人之愛. January. 15, 2020 07:36. by 文學評論家·全北大學教授 /. “美麗”，把小孩放在嬰兒車上的奶奶聽到那聲音後轉過頭來。那是壹個穿著牛仔褲和運動鞋的青年。“好美麗啊，真的。”好象是看到孩子說的話。對像我這樣的老人，那是不可能的。青年讀懂了她的心，說道：“不，那個，是說妳很美麗。” 這是尹伊亨作家耀眼的短篇小說《丹尼》中出現的場面，在這裏“美麗”的人就是為雙職工夫婦撫養孫子的奶奶。她是像海豚壹樣拼命的、18個月大的孫子的奴隸。還有，青年是看管遊樂場附近的別人家孩子的人工智能機器人。 與機器人不同，老奶奶沒有名字。像我們這些扶養兒女老了、老了又扶養孫子的苦命老奶奶壹樣，沒有名字。丹尼認為“忍受”這種生活的奶奶“美麗”。其實，“美麗”壹詞是女主人開玩笑操縱丹尼說的。但是其他的話都是他自己說的。他為奶奶提行李，買喜歡的羊羹，祝她生日快樂，還聽奶奶講故事。奶奶既感激又感動，同時也感到負擔和不舒服。因為她從來沒有受到過這樣的款待。讓丹尼不要聯系，也正因為如此。當然這是反語的表現。 但丹尼既不聯系，也不接電話。然後被警察抓獲。他以獨自照看孩子、奶奶輩的其他奶奶為對象，索要100萬到1000萬韓元後被捕。追究起來，是奶奶的錯。他以前說想壹起生活時，奶奶說必須有錢。可是，老太太如果照實作證，可以救他，但又嫌可惡又不方便、又怕麻煩又忙，只好選擇沈默。對她來說，首先是自己的感情。但丹尼卻二話沒說，選擇被解體而死的壹條路。對他來說，“美麗”的奶奶是第壹位的。彼此思考的方式如此不同。我們的愛情到底在哪壹方呢、什麽程度呢？

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