急速推進的保守聯合……沒有時間圍繞彈劾、議會選舉的份額進行爭論. January. 14, 2020 07:51. . 自由韓國黨和新保守黨在4·15議會選舉93天前，正式開始了保守聯合的對話。這距離兩黨參與的革新聯合推進委員會成立只有4天。自由韓國黨表示將把推進委員會的保守聯合六原則作為最高委員會正式方案得到認可後，新保守黨立即回應將開始兩黨之間的對話，因此保守聯合的討論迅速升溫。 當初，推進委員會在“革新和聯合”的原則下，提出了反對文在寅政權的所有勢力的大聯合。作為六項原則之壹提出的“彈劾問題不應成為議會選舉勝利的障礙”的條款也是保守聯合的關鍵。因為對前總統樸槿惠彈劾的看法和處理法的差異，是泛保守勢力內部矛盾的起點。自由韓國黨同意包含上述內容的六項原則，從而找到了新保守黨壹直要求的三項原則中“跨越彈劾之江”的切入點。 圍繞彈劾問題，新保守黨內部未能完全消除懷疑，而且黨內還存在反對意見，而未能團結泛保守勢力，只能依靠兩黨的聯合啟動，終究存在局限性。但是保守聯合是不能再推遲的緊急課題。保守勢力應當守護自由民主主義和市場經濟，為了它的未來和能夠支撐這壹局面的議會選舉勝利，已沒有再拖延的時間。如果推遲到議會選舉正式開始的春節之後，很明顯，會出現互相爭鬥而自取滅亡的情況。 此前，針對執政黨和壹群小在野黨攜手在密室裏結為“4+1”協議體，保守勢力無能為力，而保守聯合也是保守勢力從這壹錯誤中擺脫出來的方法。保守勢力被彈劾問題絆住手腳，互相爭鬥，因而未能順應牽制和均衡的民主主義原則，這也是事實。保守政治圈有責任擺脫這種過去，展示出新的未來。為此，應該拋開彈劾糾紛和議會選舉份額的競爭，為自由民主主義這壹大義，首先挽救保守的基礎。只有保守政治圈擺脫矛盾和反目，展示為包容年輕人而妥協、通過協商解決問題的能力，才能得到國民的響應。現在時間已所剩無幾了。

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