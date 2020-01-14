拜騰CEO：“將與韓國5G技術合作升級自動行駛”. January. 14, 2020 07:51. by 郭道英 now@donga.com. “如果蘋果公司造車，會怎麽造呢？” 2017年在香港見到的前特斯拉副社長、寶馬副總裁和日產的3名專務理事就這一主題展開了激烈的討論。在各自國際汽車公司的電裝業務部門，他們經歷了20年的大風大浪，直覺告訴他們汽車市場也將迎來“iPhone時刻”。正如iPhone在以折疊式手機為主的手機市場上出現後改變了業界的定義一樣，人們預感到汽車市場也會如此。在從明年開始韓國全羅北道群山工廠將生產5萬輛電動車前夕，被稱為“中國特斯拉”的電動汽車企業“拜騰”誕生了。 ○ 拜騰，中國特斯拉的誕生 8日(當地時間)，記者在美國拉斯維加斯舉行的世界最大家電•信息技術(IT)展示會“CES2020”上見到了全球電動汽車企業拜騰的聯合創始人兼首席執行官(CEO)丹尼爾•基爾赫特(戴雷博士)。日產出身的他和寶馬出身的卡斯滕•布萊特菲爾德、特斯拉出身的史蒂芬•伊夫桑一起創立了拜騰。 戴雷博士說:"成立拜騰時，我們都沈浸在‘設備’之中，而不是‘車’。我決心把矽谷和歐洲、中國的基因都整合起來，打造一個能夠對抗特斯拉的品牌。拜騰被稱為“中國特斯拉”，但包括德國人CEO在內的核心人才是德國和美國國籍的技術團隊。這是一家在△南京(工程•制造)△上海(營銷•營業) △香港(投資) △聖克拉拉(軟件•自動行駛) △慕尼黑(設計)等全世界設立總部的跨國公司。 當天在現場展示的拜騰主力車型M-Byte是擁有玻璃材質的車頂、內部正面48英寸曲面屏幕和Level4無人駕駛(只有在緊急時刻駕駛員才會介入的完全自動行駛)的未來型汽車。戴雷博士表示，“此前在車上的時間一直都是浪費時間。我們想把它打造成家庭生活、工作和社會活動的基地。” 仿佛證明了他的話一樣，能覆蓋駕駛席和副駕駛席的M-Byte的長屏幕與其說是儀表盤，倒不如說更接近家庭影院畫面。該屏幕將成為車輛行駛路線、天氣、日程等各種信息和視頻內容欣賞等車內活動的大本營。戴雷博士表示，“我們的屏幕不僅尺寸大，而且離駕駛席還有一段距離。不適合現車本體。因此，我們首先設計了用戶經驗(UX)，然後根據這個設計了車輛本體。” ○ 韓國是5G技術領先國家，通過互聯汽車取得成功 拜騰在韓國GM離開的群山工廠將於明年中期開始批量生產M-Byte，規模為5萬輛。這款車的全球市場售價最低為4.5萬美元(約5200萬韓元)，因此被評價為在“性價比”上領先特斯拉。價格相近的特斯拉Model3(5369萬韓元)在充滿電的情況下行駛距離為352公裏，但拜騰的行駛距離約為459公裏，可以再多行駛100公裏。 當問及為何將韓國市場定為初期測試平臺時，戴雷博士表示：“10年內無人駕駛時代將到來。韓國是5G移動通信領先國家，我們在那裏不是簡單的電動車，而是想通過互聯汽車取得成功。”他還不錯說，“以我們的成功故事為基礎，我們也可以把韓國的5G推向世界市場。” 在韓國企業中，SK電訊公司是拜騰的第一家合作企業。計劃在國內上市的拜騰車型上將搭載T地圖等國內用戶熟悉的服務，同時展開市場營銷。戴雷博士表示：“與CES上見到的SK電訊社長朴正浩達成共識，認為汽車不再是移動工具，而是設備。”

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