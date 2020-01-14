華麗復活的“全冠王”崔瑉禎和“起跑高手”黃大憲. January. 14, 2020 07:52. by 兪載泳 elegant@donga.com. 這是一次華麗的復活。右手3枚，左手2枚，共獲得5枚金牌的“短道速滑女皇”崔瑉禎(22歲•城南市廳)的表情非常明朗。 11日至13日，崔瑉禎在加拿大蒙特利爾舉行的國際滑聯(ISU)短道速滑四大洲錦標賽上包攬了5個項目的冠軍，成為全冠王。在500米、1000米、1500米、3000米超級決賽和3000米團體接力賽中，她都站上了領獎臺的最高處。 男子頂尖選手黃大憲(21歲•韓國體育大學)摘得了4枚金牌。黃大憲在3個個人項目和團體接力賽(5000米)上席卷了所有金牌，在3000米超級決賽中獲得第七名。雖然來自歐洲、中國、加拿大的部分招牌級選手沒有參賽，但崔瑉禎和黃大憲表現出了無人可及的“個人技術”。 因大學學業導致訓練不足等原因，狀態恢復困難，本賽季表現不佳的崔瑉禎在學期結束後，像個“外場超越的修道之人”一樣，久違地在所有項目中都發揮出了最後翻盤的真正實力。 前短道速滑國家代表隊主教練朴世宇(現全北道廳)吹捧說：“崔瑉禎的外道超越速度非常快。外道超越對運動員體力的消耗非常大。一般選手們在外道滑一圈半左右，如果無法超越就會直接導致比賽崩潰，但崔瑉禎卻不同。”朴前教練接著補充道，“看到崔瑉禎的外道超越，她並不是在遠處滑，而是緊貼著對方選手滑行。減少距離損失的同時伺機進行超越。對於一般選手來說，這是一項非常艱難的高級技術，而且容易‘被判犯規’。” 在韓國弱項男子500米項目上展示世界最強實力的黃大憲的“閃電起跑”越來越有威力。500米是只滑行4圈半的最短距離項目，在第一個半圈起跑時，能否占據靠前位置幾乎會左右最終的名次。他憑借第一個半圈起跑6秒中後期的lap time(繞跑道一周時間)，在2017~2018、2018~2019賽季世界錦標賽500米比賽中戰勝最強者武大靖(中國)等選手，實現了兩連冠。去年11月在美國鹽湖城舉行的2019~2020賽季世界杯第一站500米比賽中獲得金牌時，他在半決賽和決賽上的成績分別為6秒59和6秒64。 黃大憲的所屬經紀公司Bravo&New的相關人士表示：“在本賽季開始前，為了培養向前突進的爆發力，積極培養上肢力量。”韓國短道速滑的傳奇人物，蔚山大學教授金基勛表示：“以前的國家隊選手都是通過‘全能’來培養的，但現在每個項目都會消化特色節目。上肢的力量對提高爆發力有效果。短距離速度滑冰運動員的上肢非常發達，就是因為這個原因。” 氣勢磅礴地迎接新年的崔瑉禎和黃大憲將於下月7日參加在德國德累斯頓舉行的ISU世界杯第五站比賽。

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